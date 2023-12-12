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Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море

И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона
Фото: Getty Images/Mohammed Hamoud
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Проиранская йеменская группировка «Ансар Аллах» вновь нанесла удар по кораблю в Красном море — на этот раз по норвежскому нефтяному танкеру Strinda, который направлялся в Израиль. Подобные действия уже сказались на росте нефтяных цен, поскольку этот путь считается одной из самых важных артерий. Кроме того, США приступают к формированию военной коалиции для принятия мер по борьбе с угрозами, исходящими со стороны хуситов. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ответ Вашингтона будет иметь ограниченный характер из-за растущего давления в мире и на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа. По их словам, никто не заинтересован в крупномасштабном конфликте.

Ситуация вокруг Красного моря

Группировка «Ансар Аллах» продолжает наносить удары по морским судам в Красном море. 12 декабря центральное командование США USCENTCOM (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии) заявило о выпущенной хуситами крылатой ракете по норвежскому нефтяному танкеру Strinda в Баб-эль-Мандебском проливе во время его движения рядом с берегами Йемена.

«Судно Strinda было поражено крылатой ракетой, она была выпущена из региона, который контролируется хуситами. Экипаж корабля сообщил о возникновении пожара на борту вследствие удара. Американский эсминец откликнулся на сигнал бедствия и в настоящее время оказывает необходимую помощь», — говорится в заявлении американской стороны.

Танкер Strinda горит в Красном море

Танкер Strinda горит в Красном море

Фото: соцсети

Официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил произошедшее. ВМС группировки провели «качественную военную операцию» против морского судна Strinda под флагом Новергии.

«Нефтяной танкер, который направлялся в сторону Израиля, был поражен подходящей для этой цели противокорабельной ракетой», — заявил он.

По его словам, хуситы приняли решение нанести удар по танкеру лишь после того, как экипаж отказался следовать предупредительным сигналам. В целом все подобные военные акции проводятся в поддержку палестинцев в секторе Газа. «Наши ВС продолжат преграждать проход всем судам — к какой бы стране они ни относились, которые направляются в израильские порты через Аравийское и Красное моря. Это будет продолжаться до тех пор, пока наши стойкие братья в Газе не получат всю необходимую гуманитарную помощь», — отметил Яхья Сариа.

В свою очередь, владеющая судном компания Mowinckel Chemical Tankers рассказала Reuters, что атакованный корабль направляется в безопасный порт. Экипаж Strinda состоит из 22 человек, все они граждане Индии.

Запуск крылатой ракеты йеменскими хуситами (кадр из видео)

Запуск крылатой ракеты йеменскими хуситами (кадр из видео)

Фото: соцсети

В еврейском государстве признали: норвежский танкер должен был прибыть в порт Ашдода 4 января.

На этом фоне 12 декабря цены на нефть поднялись на 0,2%. Помимо издержек на перевозки, выросла и стоимость товаров, поскольку регион Красного моря считается одной из самых важных торговых артерий в мире.

Израиль уже ранее просил США и страны Европы принять необходимые меры для предотвращения атак на корабли. По словам главы израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже оповестил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости действий в отношении хуситов. «Израиль предоставляет миру некоторое время, чтобы подготовиться к принятию необходимых мер. Если этого не будет сделано, наша страна будет вынуждена решать этот вопрос военным путем», — отметил израильский политик.

Международная коалиция под руководством США

Вашингтон уже формирует военную коалицию для противостояния исходящим от хуситов угрозам в регионе. В нее будет входить официальное правительство Йемена, которое поддерживается Саудовской Аравией и ОАЭ. По информации в СМИ, Пентагон планирует привлечь 40 стран для защиты судоходства в Красном море.

К тому же самая крупная база США на Африканском континенте находится в Джибути — на противоположном берегу от Йемена. Там же базируются, например, вооруженные силы Франции, Германии и даже Китая (единственная военная база КНР за границей). Кроме того, непосредственно у берегов Йемена задачи по охране судоходства выполняет американский ракетный эсминец класса «Арли-Берк» USS CARNEY.

Американский ракетный эсминец класса «Арли-Берк» USS CARNEY во время учений в Средиземном море

Американский ракетный эсминец класса «Арли-Берк» USS CARNEY во время учений в Средиземном море

Фото: commons.wikimedia.org/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

В такой коалиции будут участвовать в том числе союзники Вашингтона по НАТО, включая Францию, считает востоковед Роланд Биджамов. При этом, по его словам, о прямом вторжении в Йемен речи не идет. Штаты могут ограничиться атакой на пусковые установки хуситов и усилить патрулирование морских путей для перехвата ракет и беспилотников, чтобы избежать нарастания градуса антиамериканизма, полагает эксперт.

Агентство Reuters сообщило 8 декабря о том, что Саудовская Аравия требует от США добиться прекращения войны в секторе Газа. Это должно привести к прекращению провокаций со стороны хуситов и может поспособствовать нормализации в самом Йемене, где уже девять лет идет война.

Жилые дома в Газе, уничтоженные в результате израильского авиаудара

Жилые дома в Газе, уничтоженные в результате израильского авиаудара

Фото: REUTERS/Fadi Shana

— Есть большая вероятность того, что США нанесут ракетные удары по позициям хуситов в качестве ответной реакции на их действия в Красном море, однако они будут носить молниеносный и точечный характер. Не стоит ожидать полномасштабного столкновения. Вашингтон постепенно использует санкционное давление на «Ансар Аллах» (вводит ограничения на отдельные компании, которые, по мнению США, финансируют группировку. — «Известия») и может включить группировку в список террористических организаций, — рассказал в беседе с «Известиями» йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи.

Любая эскалация в регионе отрицательно скажется на и так шатких позициях США в ближневосточном регионе, добавил он. Сейчас, по его словам, наблюдается постепенное снижение гегемонии Вашингтона. Из-за войны в секторе Газа американская администрация оказалась в тупике: традиционные союзники Штатов среди арабских стран недовольны продолжением израильской агрессии, которую напрямую поддерживают в Белом доме, резюмировал эксперт.

Ранние атаки

Хуситы активно атакуют корабли в Красном море на протяжении последнего месяца. 19 ноября йеменская группировка объявила о захвате израильского судна Galaxy Leader под флагом Багамских Островов вместе с экипажем в знак солидарности с ХАМАС. Также в начале декабря были нанесены удары ракетами и беспилотниками по еще двум судам. В то же время 3 декабря ими же были атакованы еще два других корабля.

Сейчас в Йемене удерживается экипаж Galaxy Leader из 25 человек — это граждане Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Израильтян на борту не оказалось.

Боевики йеменской группировки «Ансар Аллах» высаживаются на израильское судно Galaxy Leader. 19 ноября 2023 года

Боевики йеменской группировки «Ансар Аллах» высаживаются на израильское судно Galaxy Leader. 19 ноября 2023 года

Фото: AP Photo

Впрочем, в Израиле связывают эти атаки с военной активностью Тегерана в регионе. «Эти действия — иранский терроризм, нацеленный против граждан свободного мира. Подобные акции создают последствия на международном уровне для безопасности судоходных путей», — говорится в его заявлении.

3 декабря в «Ансар Аллах» сообщили, что ВМС группировки нанесли удар по двум израильским кораблям Unity Explorer и Number Nine в районе Баб-эль-Мандебского пролива при помощи беспилотников и ракет в знак солидарности с палестинским сопротивлением в секторе Газа. В Армии обороны Израиля тогда тоже обвинили Тегеран. «Иранцы и их марионеточные хуситы создают серьезную угрозу всему свободному миру», — прокомментировали в ЦАХАЛ события в Красном море.

Кроме того, Генштаб Франции 10 декабря заявил, что фрегат ВМС сбил два беспилотника, которые направлялись в его сторону. Предположительно, они были запущены из Йемена.

Военный потенциал

В распоряжении группировки «Ансар Аллах» имеется большое количество оружия советского, российского, китайского и иранского производства, в том числе боевая авиация, баллистические и крылатые ракеты среднего и малого радиуса действия.

По данным «Известий», хуситы поддерживают в состоянии летной годности звено тактических истребителей МиГ-29СМТ из 14 единиц, проданных Россией правительству Йемена в начале нулевых годов. Вместе с истребителями РФ передала и 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А, предназначенных для поражения целей, защищенных средствами ПВО и РЭБ.

МиГ-29СМТ на авиабазе Аль-Далайми в Йемене

МиГ-29СМТ на авиабазе Аль-Далайми в Йемене

Фото: Haan

Сухопутные войска хуситов представлены легкими механизированными иррегулярными частями, имеющими на вооружении большое количество противотанковых и переносных зенитных ракет. В рядах хуситов находится большое количество инструкторов из «Хезболлы» и иранского КСИР. Общая численность, по разным данным, может составлять от 30 тыс. до 60 тыс. человек. У подразделений есть артиллерия, танки и боевые бронированные машины.

Большинство экспертов сходятся в высокой оценке боевых возможностей «Ансар Аллах». Судя по всему, так же считают и в Пентагоне, который в начале месяца направил в регион авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). В ее составе — ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG-58), ракетные эсминцы USS Gravely (DDG-107) и USS Stethem (DDG-63), а также французский фрегат «Лангедок» (D653).

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