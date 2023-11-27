Огонь в заливе: корабль ВМС США атаковали две ракеты со стороны Йемена

27 ноября около двух часов ночи были выпущены две баллистические ракеты из контролируемых повстанцами-хуситами районов Йемена к месту нахождения корабля USS Mason и судна Central Park. Ракеты были запущены после прибытия американского эсминца на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщило в социальной сети центральное командование ВС США (Centcom). Последние новости произошедшего — в материале «Известий».

Обстановка в Аденском заливе

26 ноября американский эсминец Mason (DDG 87) получил сигнал бедствия с танкера Central Park и направился к нему для оказания помощи. В послании говорилось, что судно подверглось нападению пиратов у берегов Йемена , сообщило агентство Reuters. После этого в сторону обоих кораблей были выпущены две ракеты.

По информации Centcom, ракеты упали примерно в десяти морских милях (18,5 км) от эсминца Mason и танкера Central Park. Оба судна не пострадали, специалисты не выявили повреждения. Члены экипажа находятся в безопасности.

Американский эсминец USS Mason Фото: AP Photo/Blake Midnight

Известно, что корабль Central Park принадлежит компании Zodiac Maritime и занимается перевозками фосфорной кислоты. На его борту находились 22 человека, включая граждан Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Причиной выпуска ракет из Йемена могла стать связь танкера-химовоза с Израилем.

Военные США поймали пиратов

По сообщениям СМИ, танкер Central Park пытались захватить пятеро вооруженных пиратов. Однако члены экипажа сумели оперативно среагировать: они закрылись в безопасном помещении и подали сигнал бедствия, на который ответили американские военные. Боевики тем временем пытались выломать запертую дверь в помещение, где находился экипаж, но все их попытки провалились.

Тогда группировка нападавших отправилась на своей лодке обратно к берегам Йемена. Эсминец Mason начал преследование пиратской лодки, производя предупредительные выстрелы в воздух, к нему присоединились боевой вертолет США и японский эсминец. Спустя некоторое время американским военным удалось задержать и допросить предполагаемых пиратов, передал телеканал Fox News.

После инцидента сотрудники Centcom пообещали наладить работу в обеспечении безопасности морской сферы вместе с союзниками и партнерами.

Хуситы продолжат захватывать израильские корабли

19 ноября мятежники-хуситы из Йемена сообщили о своем намерении атаковать израильские гражданские корабли, если суда окажутся в зоне досягаемости их оружия.

Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море Фото: REUTERS/Houthi Military Media

В этот же день повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, поскольку заподозрили его связь с Израилем. На борту корабля находились 22 человека, граждан Израиля среди них не было, а сам корабль ходит под флагом Багамских островов. Хуситы заявили, что захват был осуществлен в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Член движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад также отметил, что захватчики судна Galaxy Leader в Красном море намерены говорить с экипажем по законам ислама.

Позже член высшего политического совета республики, связанного с «Ансар Аллах», Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

Другой представитель группировки «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил в своем Telegram-канале, что нападение будет грозить тем кораблям, которые ходят под флагом Израиля, используются израильскими компаниями или принадлежат им. Он также призвал другие страны воздержаться от транспортировок на израильских кораблях и держаться подальше от них для сохранения безопасности судов и жизни членов экипажей.