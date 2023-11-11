Повысить уровень: президент Ирана собрался в Саудовскую Аравию

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде 12 ноября. По словам организаторов, его целью станет «обсуждение жестокой израильской агрессии против палестинского народа». Это первая поездка представителя Ирана столь высокого ранга в королевство, с тех пор как в марте страны восстановили дипломатические отношения. Подробности — в материале «Известий».

Встреча заклятых друзей

Министры иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор в ходе подготовки к встрече на высшем уровне. В заявлении иранского МИДа по итогам переговоров отмечается, что одним из инициаторов саммита ОИС выступил президент страны Эбрахим Раиси.

СМИ Исламской Республики сообщили, что именно он будет представлять Тегеран на этом форуме в Эр-Рияде. В секретариате организации уточнили, что многосторонние переговоры в столице Саудовской Аравии, намеченные на 12 ноября, будут посвящены «жестокой израильской агрессии против палестинского народа».

Иран и Саудовская Аравия долгое время считались главными соперн иками в регионе. В начале 2016 года они и вовсе разорвали дипотношения. В ваххабитском королевстве тогда казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В результате посольство страны в Тегеране и консульство в Мешхеде атаковали толпы возмущенных иранцев.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступает во время антиизраильской акции протеста в Тегеране Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA

Помимо этого, государства балансировали на грани открытого военного конфликта, поскольку их интересы то и дело пересекались. Например, в йеменском конфликте Саудовская Аравия и Иран поддерживали противоборствующие стороны. Тегеран — хуситов, а Эр-Рияд возглавил арабскую коалицию, воюющую против них.

Однако в марте этого года при посредничестве Китая началось их примирение. Страны вначале договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств, а потом заговорили о возможности создать в регионе коалицию для обеспечения морской безопасности.

Впрочем, в последнее время не обошлось и без неприятных эпизодов. Хуситы из движения «Ансар Аллах», йеменской группировки, принадлежащей к блоку лояльных Ирану государственных и негосударственных акторов, запустили ракеты в сторону израильского города Эйлат. Как пишет The Wall Street Journal, одна из ракет вошла в воздушное пространство Саудовской Аравии, в связи с чем королевству пришлось принимать меры.

Выбить козырь из рук

Нынешняя встреча на высшем уровне представителей Саудовской Аравии и Ирана демонстрирует продолжение курса на сближение Эр-Рияда и Тегерана. К тому же с саммитом ОИС связаны определенные ожидания стран региона.

Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с послом Саудовской Аравии в Иране Абдуллой бен Саудом Аль-Анзи Фото: ИЗВЕСТИЯ

С одной стороны, она, скорее всего, не сможет сыграть решающую роль в урегулировании региональных конфликтов, с другой — это единственная площадка, на которой могут встретиться представители разных стран региона, которые озабочены происходящим в зоне конфликта, и выработать консолидированную позицию.

Конфликт в секторе Газа не просто приостановил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, он спровоцировал дальнейшее сближение между Эр-Риядом и Тегераном, отметил в беседе с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.

По его словам, эскалация в секторе Газа на руку КНР, при посредничестве которой стали налаживать отношения ваххабитское королевство и Исламская Республика.

— В последнее время активно шло перетягивание саудовского каната. С одной стороны, шла нормализация отношений Эр-Рияда с Тегераном, с другой — Саудовская Аравия налаживала отношения с Израилем. Сейчас Китай, по сути, снимает сливки, — считает политолог.

Однако, по мнению эксперта, США хотят «выбить из рук китайцев козырь в лице ХАМАС».

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— Судя по настрою Израиля и американцев, стоящих за ним, складывается ощущение, что Китаю такой козырь в виде ХАМАС в секторе Газа больше никто оставлять не собирается, им не дадут использовать это группировку в качестве инструмента для торпедирования американской политики в регионе, — полагает эксперт.

Аналитик пояснил, что речь идет о ситуации, когда США вновь захотят помирить Саудовскую Аравию с Израилем.

— Пока счет в пользу Китая, но судя по тому, как складывается ситуация в секторе Газа и одновременно с этим идут разговоры о международном контроле ООН над сектором Газа, в долгосрочной перспективе Вашингтон попытается лишить Пекин этого козыря, — подытожил специалист.

На Востоке торопиться не принято

Научный сотрудник отдел а Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с «Известиями» отметил, что после нормализации ирано-саудовских отношений в марте этого года были визиты на уровне министров, на уровне государственных институтов двух стран.

— Также были различные обмены любезностями в СМИ, как на уровне официальных лиц, так и на уровне обычных публикаций. На Востоке, особенно в дипломатии, торопиться не принято. Так что визит на высочайшем уровне был лишь вопросом времени, — отметил собеседник.

Саммит БРИКС, в котором приняли участие страны — кандидаты на вступление в альянс: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, август 2023 года Фото: Getty Images/Per-Anders Pettersson/Contributor

Политолог подчеркнул, что в настоящее время, с учетом развития ситуации в регионе, сложились все предпосылки для этого визита.

— Это не только налаживание сотрудничества в зоне Персидского залива и создание совместной флотилии для обеспечения безопасности судоходства в зоне Залива, но и резкая эскалация палестино-израильского конфликта, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что отличительной чертой Ирана является то, что он отвергает принцип двух государств, то есть не признает Израиль. Палестина, с точки зрения Тегерана, неделима.

— Это один из фундаментальных принципов страны в регионе с 1979 года. Также в одной из статей конституции Ирана закреплено, что обязанностью республики является поддержка борьбы всех угнетенных во всем мире против угнетателей. Ситуация в Палестине вписывается в этот принцип, — рассказал аналитик.

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Специалист отметил, что в разных публикациях Иран называют одним из основных вдохновителей и бенефициаров вооруженного обострения в Газе. Однако он считает, что говорить об этом можно лишь с натяжкой: необходимо учитывать динамику отношений между Ираном и палестинскими фракциями. Палестина не едина — по сути, с 2006 года там двоевластие. Сектор Газа находится под управлением ХАМАС, Западный берег — под управлением Палестинской национальной администрации, ядром которой является ФАТХ.

— С начала «арабской весны» и начала сирийского кризиса между Ираном и движением ХАМАС, которому в Тегеране больше симпатизировали, в отношениях начались большие напряженности, из-за того что Тегеран поддержал официальный Дамаск, а ХАМАС оказывал поддержку вооруженной оппозиции, — пояснил специалист.

Останин-Головня подчеркнул, что известны случаи, когда боевики ХАМАС отправлялись в Сирию для обучения боевиков так называемых Сирийских демократических сил, Сирийской свободной армии — тех сил, которые Запад поддерживает и называет умеренной коалицией.

Палестинцы, покидающие город Газа Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

— Как западные страны, которые сейчас обвиняют ХАМАС во всех смертных грехах, допустили боевиков этого движения до контактов с вооруженной сирийской оппозицией, скорее всего, станет известно уже после завершения острой фазы израильско-палестинского конфликта, — уверен политолог.

Он добавил, что с 2015 года, когда ХАМАС стал поддерживать оппозицию в Сирии, Иран сильно сократил свою помощь группировке.

— Сейчас Тегеран, скорее всего, поддерживает палестинский народ, а не конкретные фракции. Основными донорами и идеологическими союзниками ХАМАС из государственных акторов на самом деле оказываются Турция и Катар, объединяют их прежде всего симпатии к запрещенным в России «Братьям-мусульманам», — резюмировал эксперт.