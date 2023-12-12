Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе

Израиль не ставит конкретных сроков для завершения военной операции в секторе Газа, при этом сейчас в зоне боевых действий складывается непростая ситуация , рассказала в беседе с «Известиями» официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова. По ее словам, с израильской стороны погибло более 100 военных с начала наземных действий в анклаве. Она признала, что ХАМАС очень хорошо подготовилось к сопротивлению. Палестинская сторона по-прежнему удерживает 137 заложников из многих стран, включая РФ . Израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что в плену остается как минимум трое россиян — все они мужчины .

Как складывается ситуация в секторе Газа

Бои в секторе Газа между ХАМАС и Израилем продолжаются на южной и северной территории палестинского анклава. В том числе идут ожесточенные столкновения в городе Хан-Юнисе . Кроме того, вечером 10 декабря палестинское новостное агентство WAFA сообщило о смерти 22 человек после израильской бомбардировки жилого квартала в лагере для размещения беженцев Аль-Магази в центре Газы.

Последствия авиаударов Израиля в лагере беженцев Аль-Магази, 5 ноября 2023 года Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Израиль с целью закончить войну до начала следующего года, однако в ЦАХАЛ заявляют о продолжении боевых действий до выполнения поставленных целей . Согласно информации The Economist, американская администрация требует от израильской стороны минимизировать риски для мирного населения, в особенности в южной части.

— Армия выполняет те задачи, которые поставило правительство. Мы будем делать то, что от нас требуется. Все подобные вопросы решаются на уровне кабинета министров. Сейчас у нас есть полная свобода действий, армия стремится достичь целей, которые были поставлены в самом начале войны: уничтожение ХАМАС и возвращение похищенных . До сих пор в плену находятся 137 заложников, — рассказала «Известиям» официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

По ее словам, в Армии обороны Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач. « Ситуация в секторе Газа непростая. Нужно признать, что в ХАМАС очень хорошо подготовились . Несмотря на то что наши подразделения продвигаются очень аккуратно, есть большие потери: более 100 солдат уже погибли за время наземной операции», — добавила Анна Уколова.

Пожар в центральной части сектора Газа после авиаудара на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, 11 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Amir Cohen

В целом в израильских СМИ активно обсуждаются сроки проведения операции в секторе Газа. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант в начале декабря сказал, что операция ЦАХАЛ продлится еще как минимум два месяца.

В общей сложности 11 декабря израильская армия заявила о 433 погибших солдатах с начала войны 7 октября , в то время как потери за время проведения наземной операции, которая началась 27 октября, составили 123 человека. Среди них есть офицеры, в том числе младший сын бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота — Галь Айзенкот.

Тем не менее военное крыло палестинского движения «Аль-Кассам» продолжает наносить ракетные удары не только по приграничным с Газой городам, но и по центральной части Израиля, включая Тель-Авив.

При этом в плену у ХАМАС продолжают оставаться 137 заложников, среди которых есть и россияне . Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала палестинской стороне список, в котором значилось восемь удерживаемых в плену граждан РФ. В свою очередь, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви подтвердил эту информацию 29 ноября.

Ранее стало известно об освобождении Рона Кривого, Ирины Татти и Елены Труфановой, ее сын Александр всё еще находится в плену ХАМАС. Таким образом, число удерживаемых заложников должно составить пять человек, однако израильская сторона утверждает минимум о трех россиянах.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah

Источник «Известий» с израильской стороны, знакомый с ситуацией, сказал, что в плену находятся как минимум трое россиян . Помимо Александра Труфанова, речь идет еще о двух гражданах РФ. «Известия» направили запрос в российское посольство в Израиле с просьбой уточнить число наших граждан, находящихся в плену у ХАМАС.

Почему США требуют завершить конфликт

Несмотря на большую военную и политическую поддержку Израиля со стороны США, администрация Джо Байдена вынуждена требовать от своего ближневосточного партнера снизить темп боевых действий на фоне давления как на международной арене, так и внутри страны, учитывая приближающиеся президентские выборы (в США они пройдут 5 ноября 2024 года). Растущие потери среди палестинского гражданского населения формируют отрицательную картину вокруг политики Вашингтона и его союзников. По последним данным, 18 тыс. человек погибли из-за израильских обстрелов по сектору Газа.

— Американская администрация недовольна результатами войны. Зверства, которые все видят в секторе Газа, негативно влияют на репутацию Штатов . Помимо этого, война в Газе начала выходить за рамки исключительно палестино-израильского конфликта, — сказал «Известиям» палестинский журналист, член Демократического фронта освобождения Палестины Асмат Мансур.

Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy

Фронт на севере Израиля — юге Ливана может вспыхнуть в любую секунду. Вдобавок к этому появилась новая угроза международной торговле со стороны хуситов в Красном море, которые пригрозили наносить удары по всем направляющимся в Израиль кораблям. Все эти факторы влияют на политику Белого дома, который пытается как можно быстрее завершить боевые действия, добавил журналист.

— В США хотят покончить с этим конфликтом перед выборами 2024 года, учитывая падение популярности американского президента Джо Байдена на фоне его безграничной поддержки Израиля в войне против палестинского народа в секторе Газа. Позиции демократов внутри страны заметно пошатнулись, — считает преподаватель политологии в университете Аль-Кудс (в Восточном Иерусалиме) Айман Ракаб.

С другой стороны, стоит отметить, что 8 декабря именно США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по немедленному прекращению огня в секторе Газа во время срочного заседания Совбеза ООН . Несмотря на попытки повлиять на гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве, Вашингтон пытается «выиграть время» для Израиля на международных площадках, чтобы позволить завершить намеченные еврейским государством цели по уничтожению военно-политического потенциала ХАМАС, полагает Асмат Мансур. На фоне этого пропалестинские активисты призвали к массовой забастовке по всему миру в знак солидарности с жителями Газы.

Демонстрация в знак солидарности с жителями Газы в Гааге в Нидерландах, 10 декабря 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Charles M Vella

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 7 декабря заявила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

Как действуют страны Ближневосточного региона

Складывается впечатление, что реального завершения конфликта прежде всего хотят страны Ближневосточного региона . В частности, контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) не перестает предпринимать попытки по урегулированию конфликта. СМИ сообщили, что 8 декабря арабские и исламские страны передали членам Совбеза ООН разработанный план по прекращению войны в секторе Газа, состоящий из 11 пунктов .

Предполагается, что после достижения согласия о длительном прекращении огня между сторонами конфликта будет запущен мирный процесс, который должен привести к созданию государства Палестина в границах 1967 года, согласно резолюциям ООН.

Кроме того, 10 декабря началась 21-я сессия ежегодного Дохийского форума в Катаре. И в этом году основное внимание уделено, разумеется, войне в секторе Газа.

21-й Дохийский форум в Катаре, 10 декабря 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Emiri Diwan Office

10 декабря премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммад Аль Тани отметил во время своего выступления на форуме «пропасть» между Востоком и Западом по сегодняшнему конфликту в секторе Газа , а также политику двойных стандартов и дефект в международной системе, который позволяет палестино-израильскому конфликту продолжаться.

«Печально осознавать, что предлоги, которые используются для нанесения ударов по мирным в секторе Газа, — считаются у некоторых допустимыми. <…> Необходимо пересмотреть международную и гуманитарную систему, где не должно быть места для применения силы и дискриминации », — заявил он.

По его словам, Катар следует своим обязательствам по работе над освобождением заложников, но в то же время хочет прекращения бомбардировок мирных палестинцев в анклаве. «Освобождение похищенных было достигнуто благодаря переговорам, а не через военные операции Израиля. Мы не заметили серьезности Израиля в достижении мира», — добавил Мухаммад Аль Тани.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступил на Дохийском форуме в онлайн-формате, подчеркнул: Москва продолжит оказывать политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня в секторе Газа .

«ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую РФ осудила, но Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.