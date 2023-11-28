«У нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен»

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не могут посетить военнопленных с обеих сторон палестино-израильского конфликта с самого начала эскалации — с 7 октября. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель. Большая помощь требуется и мирному населению: люди остались без еды, воды, лекарств и даже укрытий . В МККК стараются помочь пострадавшим, однако при выполнении миссии не обошлось без жертв: двое сотрудников уже погибли . Помимо конфликта на Ближнем Востоке, комитет продолжает работу в зоне СВО: представители МККК уже посетили около 2 тыс. пленных по обеим сторонам конфликта .

«Уже двое наших коллег погибли»

— Какую деятельность сегодня осуществляет МККК в секторе Газа?

— Сегодня основная часть нашей работы в Газе — содействовать освобождению заложников ХАМАС и палестинцев, которые содержатся под стражей в Израиле . Непосредственно в самой зоне конфликта находятся и работники МККК, чтобы помочь нуждающимся людям. День и ночь работают наши медицинские бригады, стараясь оказать помощь раненым. Наши инженеры пытаются помочь возобновить поставки питьевой воды . Они также занимаются раздачей продуктов питания, предметов первой необходимости.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Организация находится в постоянном контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Удается ли сохранить нейтралитет в нынешней ситуации?

— Да, мы поддерживаем связь и с ХАМАС, и с Израилем, а также с теми странами, которые в той или иной степени могут оказывать какое-либо влияние на происходящую ситуацию, — Катар и Египет.

Тем не менее вопрос сохранения нейтралитета не представляет для нас большую сложность, потому что мы работаем в этом режиме больше 160 лет — с момента начала основания нашей организации. Однако сама идея нейтральности, то есть наша позиция, иногда кажется неприемлемой для сторон конфликта. Потому что если мы не осуждаем поведение или действие какой-либо страны, то окружающие автоматически начинают считать, что мы якобы ее поддерживаем . Вдобавок противники этой стороны и вовсе начинают считать нас своими противниками, потому что мы не критикуем их оппонентов.

Но наша позиция такова: мы всегда занимаем сторону пострадавших. И так оно и будет. И такая защита пострадавших людей очень часто приводит к тому, что та или другая сторона конфликта отказывается считать МККК нейтральным.

— Эскалация с 7 октября унесла жизни тысяч людей. Есть ли жертвы среди ваших сотрудников или волонтеров МККК?

— Да, к сожалению, уже двое наших коллег погибли . Так, на прошлой неделе не стало одного из наших водителей вместе со всей его семьей. Более того, практически все сотрудники МККК, которые работают в секторе Газа с момента эскалации, потеряли как минимум одного близкого человека .



Но, помимо Международного комитета Красного Креста, там неустанно работает и Палестинское общество Красного Полумесяца. И они также, к большому сожалению, потеряли достаточно много своих коллег во время обострения военных действий . Поэтому сейчас мы уделяем этому особое внимание, разъясняя всем сторонам конфликта, что они должны оставлять нам пространство для гуманитарной помощи пострадавшим людям. Чтобы представители Красного Креста могли нести свою миссию с минимальной угрозой.

Фото: REUTERS/Anas Al-Shareef

«Люди истощены, они ночуют прямо на лестничных площадках больниц»

— Как в целом сейчас живут люди в секторе Газа?

— В Газе трудно найти место, которое бы тем или иным образом не пострадало от эскалации. Можно сказать, что ситуация во всем секторе Газа уже давно вышла за рамки критической. И люди, которые остались там, нуждаются практически во всем. Начиная от базовых потребностей вроде обеспечения водой и едой, заканчивая нехваткой медпомощи и отсутствием простой физической безопасности — им негде спрятаться . Они не могут воспользоваться ни медицинской помощью, ни прийти за ней в медучреждение.

Например, наши коллеги рассказали нам, что многие жители северной части сектора Газа вынуждены были переехать в южную: они пытаются там найти убежище на территории больниц, думая, что там безопасно. Люди истощены, они ночуют прямо на лестничных площадках больниц, куда самостоятельно пришли.

По словам наших врачей, которые там работают, к ним каждый день поступают пациенты с ранениями, которые не лечились в течение нескольких дней, а раны оставались открытыми . Соответственно, у медиков даже не хватает материалов, которыми можно хотя бы просто остановить кровь. Из-за эскалации очень ограниченные ресурсы.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

«Среди заложников могут быть граждане многих других государств»

— 22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Само перемирие вступило в силу 24 ноября. Сколько всего заложников находится по обеим сторонам?

— На сегодня МККК уже посодействовал освобождению 58 заложников ХАМАС и 85 палестинцев, которых Израиль держал под стражей .

Ситуация развивалась таким образом, что среди заложников действительно могут быть граждане многих других государств, но, к сожалению, с 7 октября у нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен .

Мы виделись и общались только с теми людьми, которых нам передавали для обмена, поэтому у нас нет точной информации, сколько всего заложников удерживается ХАМАС и какое у них гражданство. Все эти вопросы обсуждаются непосредственно между сторонами.

С 7 октября МККК постоянно требует освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и гуманного обращения с ними . Мы не прекратили это делать и будем продолжать столько, сколько потребуется. Если визит будет согласован, МККК готов его осуществить.

МККК неоднократно обращался с просьбой получить информацию о судьбе пропавших без вести израильтян, иметь к ним доступ, если они живы, а также разрешить передать семейные новости. Однако такие попытки до сих пор остаются безуспешными. Мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести и в качестве главного приоритета сейчас получить доступ к тем, кто недавно был взят в заложники. Это имеет первостепенное значение для организации.

МККК поддерживает постоянный диалог с ХАМАС по гуманитарным вопросам, таким как доступ к местам содержания под стражей, ведение боевых действий и доступ, необходимый нашему персоналу для оказания помощи людям , пострадавшим от насилия в этом конфликте. Это наш мандат, и это то, что мы делаем во всех местах, где мы работаем, чтобы участвовать в гуманитарном диалоге с теми, кто участвует в боевых действиях.

При этом МККК не принимает участия в переговорах между сторонами конфликта.

Фото: REUTERS/Hamas Military Wing

— Российские власти ранее сообщили, что в секторе Газа в качестве заложников могут быть пять или шесть россиян. Есть ли у вас какие-то данные о них?

— У нас нет информации конкретно по россиянам. Мы ко всем заложникам относимся одинаково вне зависимости от того, какое у них гражданство. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь освободить всех людей вне зависимости от того, из какой они страны.

— Проход через КПП «Рафах» временно закрыли для граждан всех стран — он снова заработает после окончания гуманитарной паузы. Сколько людей там ожидают эвакуации?

— У нас нет информации о действиях на территориях враждующих сторон в этом вопросе. Как я уже говорил, основная наша задача сейчас — это содействовать освобождению заложников . Мы прикладываем все усилия для этого. Что касается выезда людей через этот КПП, эти вопросы все-таки не в нашей основной зоне внимания. Однако, конечно же, чем скорее они получат возможность уехать из зоны военных действий, тем лучше: это касается как граждан Газы, так и иностранцев.

«Диалог идет, мы слышим их, они слышат нас»

— Нельзя не затронуть и вопросы российско-украинского конфликта. Как вы оцениваете диалог между сторонами по гуманитарным вопросам за последнее время?

— В настоящий момент сложно оценить уровень взаимодействия между сторонами и говорить о какой-то динамике, и МККК — не та организация, которая может дать такую оценку. Но мы по-прежнему находимся на связи с обеими сторонами конфликта по вопросу оказания гуманитарной помощи . И мы намерены продолжать свою работу и помогать тем людям, которые в ней нуждаются.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Ранее вы говорили, что МККК хотел бы увеличить число посещений военнопленных в РФ и на Украине. Сколько людей вы уже посетили по обе стороны конфликта с начала спецоперации? Услышали ли ваше обращение?