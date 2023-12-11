Заветная доза: США решили не спешить с помощью Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прилетит в Вашингтон, где проведет встречу с Джо Байденом и выступит в Сенате. Визит станет последней в нынешнем году попыткой уговорить американцев выделить помощь, ведь в середине декабря конгрессмены уйдут на каникулы. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о визите

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прилетит в Вашингтон, где попытается уговорить американцев передать Киеву деньги и оружие. Для этого в первую очередь встретится с Джо Байденом. «Лидеры двух стран обсудят неотложные нужды Украины и жизненно важное значение американской поддержки в этот критический момент», — говорится в сообщении Белого дома.

В Офисе украинского президента подчеркивают, что в ходе переговоров ключевой темой станет оборонное сотрудничество, в том числе совместные проекты по производству оружия и систем противовоздушной обороны. Кроме того, Зеленский сосредоточится на «обеспечении единства США, Европы и мира в поддержке Украины», а также укреплении «международного порядка, основанного на правилах».

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме Фото: AP Photo/Evan Vucci

Вторым важным пунктом программы станет выступление Зеленского в Сенате США. Соответствующую инициативу поддержал глава демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Ожидается, что украинский гость встретится также со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном. При этом выступление в самой палате в графике не значится.

В чем причины кризиса

Украина критически зависит от американской финансовой и военной помощи. Согласно имеющимся подсчетам, с января 2022 года по сентябрь 2023-го Вашингтон выделил Киеву $75 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Для сравнения все собственные доходы украинского бюджета в нынешнем году составляют $34 млрд.

Представители Киева говорят, что в следующем году ждут $43 млрд прямой финансовой помощи. «Фактически все необоронные расходы — социальные и гуманитарные программы, реконструкция, инфраструктура — попадают в область дефицита бюджета. И этот дефицит покрывается за счет средств международных партнеров, за счет кредитов и грантов», — объясняет глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В США, однако, вспыхнули серьезные дискуссии по поводу поддержки Украины. Одна из причин — провал контрнаступления ВСУ. Так, в журнале Military Watch Magazine пишут, что западные аналитики всё чаще приходят к выводу, что Украина не сможет победить Россию. Поэтому непонятно, для чего снова выделять деньги и отправлять новые партии техники и боеприпасов. «Масштабные потери Украины сыграли важную роль в том, что США всё меньше хотят предоставлять дополнительное финансирование и вооружение», — говорится в публикации.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

Второй важный момент — внутриполитические дискуссии в США. В ноябре следующего года в стране пройдут президентские выборы, чем дальше, тем более острой становится борьба основных политических сил. Демократы, в том числе администрация Джо Байдена, настаивают на том, чтобы по-прежнему помогать Украине. Республиканцы выступают против, требуя сосредоточиться на внутренних проблемах. В частности, добиваются укрепления границы с Мексикой и ужесточения миграционного законодательства.

Какие проблемы у Украины

В результате на протяжении нескольких месяцев в США блокируются новые пакеты помощи. Так, в сентябре Конгресс одобрил временный бюджет, в котором не предусматривалось выделение средств Киеву. Сенаторы при этом обещали, что в дальнейшем деньги украинцы обязательно получат. «Я уверен, что решение о дальнейшей срочной помощи Украине мы примем позднее в этом году», — говорил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

В середине ноября, однако, конгрессмены снова утвердили временный бюджет, который не предполагает помощи Киеву. Ожидалось, что президент Байден воспользуется правом вето, но он подписал документ. Свое решение он объяснил тем, что конгрессмены предотвратили политический кризис в стране. При этом Байден заявил, что в будущем Украине надо будет обязательно помочь, потому что США якобы ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе, чтобы поддержка прервалась.

Фото: Global look press/Rod Lamkey - CNP

7 декабря Сенат отклонил законопроект об оказании помощи Украине и Израилю общим объемом $106 млрд. После голосования Байден выступил со специальным обращением, в котором призвал республиканцев «не стрелять Украине в колено». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ставки слишком высоки, чтобы брать финансирование Киева «в заложники».

В результате и на Украине, и в США говорят о том, что сложилась критическая ситуация. Так, в Госдепе заявляют, что Вашингтон достиг «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Киеву. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак предупреждает, что без американской поддержки Украина рискует потерпеть поражение. «Количество сил, которые сконцентрировала Россия, создает для нас сложности», — признает он.

В таких условиях визит Зеленского в США должен стать дополнительным аргументом в пользу выделения помощи. Поездка будет последней в нынешнем году попыткой уговорить конгрессменов, ведь уже 15 декабря они уйдут на рождественские каникулы. При этом визит проходит в сложных условиях, западная пресса в последнее время регулярно критикует Зеленского. Так, 11 декабря издание Financial Times написало, что доверия «розовым» речам украинского лидера всё меньше.

Что говорят эксперты

Политолог Денис Денисов говорит, что Зеленский не повлияет на решение конгрессменов.

Фото: commons.wikimedia.org

— Вопрос о выделении Киеву денег и оружия увязан с другими вопросами американской внутриполитической повестки и решается путем торга между демократами и республиканцами. Зеленский на этот процесс повлиять не может. При этом мы знаем, что в США любят принимать важные, судьбоносные документы в последние дни года, «на флажке». Не исключаю, что и у нынешнего сюжета будет похожая развязка. Если это произойдет, то Зеленский получит повод для самопиара, будет рассказывать своей украинской аудитории, что именно его визит сыграл решающую роль, — объясняет он.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что помощь Украине вряд ли разблокируют.