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ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе

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Фото: commons.wikimedia.org/Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center
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Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в четверг в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Информация об этом появилась на сайте UKMTO 14 декабря.

«Получено сообщение об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Власти изучают обстоятельства произошедшего. Судам рекомендуется следовать по своим маршрутам с осторожностью и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — информируют в центре.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

До этого, 5 декабря, власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИД страны отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

3 декабря UKMTO сообщил на сайте, что в Красном море со стороны Йемена отмечена активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну. Тогда же стало известно, что хуситы движения «Ансар Аллах» провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В движении заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

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