В СМИ рассказали о планах Пентагона по нанесению ударов по военным объектам хуситов

Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

По данным портала, это может быть ответом на участившиеся атаки по судам в Красном море. Издание утверждает, что американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

При этом, по данным источников, существуют опасения, что подобный шаг может привести к началу «более широкой войны против Ирана и его посредников».

Ранее, 16 декабря, датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю.

14 декабря ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее в этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.