Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Ближний Восток, запланированный на следующей неделе, объявит о начале новой международной программы по борьбе с хуситами Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания»). Об этом 17 декабря сообщило издание The War Zone со ссылкой на источник в американском минобороны.

По словам источника, операция минобороны США подразумевает международные усилия, направленные «на международную безопасность на море и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе».

Он отметил, что решение принято после того, как эсминец USS Carney сбил в субботу 14 дронов, запущенных хуситами с территории Йемена. В тот же день британский эсминец HMS Diamond сбил один беспилотник, нацеленный на торговые суда в Красном море, заявлял глава минобороны обороны Великобритании Грант Шаппс, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в воскресенье портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

Ранее, 16 декабря, датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

До этого, 14 декабря, ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. В этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

За день до этого, 13 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу.