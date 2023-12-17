Реклама
Прямой эфир
Экономика
Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов
Политика
Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»
Экономика
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью
Мир
Песков сообщил о согласовании визита Путина в Турцию
Мир
В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Армия
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для «Единой России»
Мир
В Киеве решили в случае отсутствия помощи от Запада переходить к плану «Б»
Мир
Захарова оценила нежелание спортсменов с Украины выступать с россиянами
Спорт
Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Политика
Путин назвал народ единственный источником власти
Мир
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов

The War Zone: глава минобороны США Остин объявит операцию против хуситов
0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Ближний Восток, запланированный на следующей неделе, объявит о начале новой международной программы по борьбе с хуситами Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания»). Об этом 17 декабря сообщило издание The War Zone со ссылкой на источник в американском минобороны.

По словам источника, операция минобороны США подразумевает международные усилия, направленные «на международную безопасность на море и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе».

Он отметил, что решение принято после того, как эсминец USS Carney сбил в субботу 14 дронов, запущенных хуситами с территории Йемена. В тот же день британский эсминец HMS Diamond сбил один беспилотник, нацеленный на торговые суда в Красном море, заявлял глава минобороны обороны Великобритании Грант Шаппс, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в воскресенье портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

Ранее, 16 декабря, датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

До этого, 14 декабря, ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. В этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

За день до этого, 13 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023