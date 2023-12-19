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На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов

Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море
Фото: Global Look Press/US Navy
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Пентагон проведет в Красном море операцию против йеменских хуситов. Предполагается, что она объединит ВМС 10 стран, включая Великобританию, Канаду, Францию, Испанию, Италию. Хуситы, которые атакуют суда, следующие в Израиль через Баб-эль-Мандебский пролив шириной около 30 км, угрожают мировой торговле. Из-за этого страховщики подняли цены в 10 раз, а крупнейшие судоходные компании уже приостановили движение контейнеровозов. До 15% деятельности судоходства парализовано. Чем обернется очередная американская операция на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

США устроят «Страж процветания» в Красное море

Пентагон объявил о начале операции в Красном море под эгидой Объединенных морских сил (неформальное военное партнерство 39 стран под командованием США) под руководством 153-й оперативной группы. Целью «Стража процветания» (Prosperity Guardian) — так названа операция — заявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». По словам главы американского Минобороны Ллойда Остина, их атаки угрожают свободному судоходству, невинным морякам, а также нарушают международное право. В операции, помимо Соединенных Штатов, примут участие Великобритания, Канада, Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Бахрейн. Страны намерены «совместно решать проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива».

Хуситы (проиранская группировка «Ансар Аллах») уже месяц атакуют дронами и ракетами суда, следующие в Израиль через Красное море. Это их ответ на бомбардировки сектора Газа Израилем в знак солидарности с палестинцами и протеста из-за действий еврейского государства. Нападениям, в особенности в Баб-эль-Мандебском проливе, подвергаются любые коммерческие суда: под флагом еврейского государства или просто те, что движутся в сторону Израиля.

В частности, хуситы ударили по двум израильским кораблям Unity Explorer и Number Nine, выпустили крылатую ракету по норвежскому нефтяному танкеру Strinda, а также захватили минимум два борта — болгарский сухогруз «Руен» и судно Galaxy Leader с гражданами Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Кроме того, Генштаб Франции заявлял, что в сторону его фрегата ВМС были выпущены два беспилотника, предположительно, из Йемена. 19 декабря Пентагон сообщил, что всего хуситы совершили свыше 100 атак с помощью дронов и ракет на 10 судов. На их борту находились граждане более чем 35 стран.

По данным «Известий», 153-я оперативная группа со штаб-квартирой в Бахрейне, о которой говорит Ллойд Остин, — это небольшое подразделение, отвечающее за борьбу с терроризмом в регионе. Оно не обладает серьезным военным потенциалом. Для купирования угроз со стороны хуситов, ВМС придется серьезно усиливать.

«Страж процветания» без наземной операции — «занятие благородное, но малоперспективное», — сказал научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

При этом, по мнению эксперта, силы НАТО вряд ли решатся на сухопутную операцию в Йемене, направленную на уничтожение военного потенциала группировки, и ограничатся лишь охраной гражданского судоходства в Красном море и нанесением ракетных и авиаударов по береговым объектам хуситов. Силам НАТО также предстоит усилить радиолокационный контроль Красного моря.

Базой снабжения группировки станут Сейшельские острова, где для этого есть вся необходимая военная инфраструктура. Лидером корабельной группы НАТО станет десантный корабль ВМС США, который уже присутствует в регионе, а 10-15 надводных кораблей, оснащенных ПВО и ракетным оружием, будут рассредоточены по всей зоне судоходства, простреливаемой ракетами хуситов. В зоне патрулирования уже находятся ВМС США, Великобритании и Франции. Кроме того, как сообщило Politico, в район Аденского залива прибыла авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower. По словам источника издания, Пентагон разрешил командованию группы наносить удары по хуситам без дополнительных согласований.

Сейчас в распоряжении «Ансар Аллах» есть ракеты средней и меньшей дальности, боевая авиация и беспилотники. По мнению Ильи Крамника, иранцы тоже не упустят возможность испытать свои новые системы вооружения против кораблей США с территории, контролируемой хуситами.

С учетом ротации сил, военно-морская группировка «Страж процветания» может действовать в Красном море длительное время, больше года точно, — сказал Крамник.

Хуситы уже пригрозили атаковать суда тех стран, которые примкнут к коалиции США по защите кораблей в Красном море.

Почему так важен Баб-эль-Мандебский пролив

Угроза со стороны йеменских хуситов привела к тому, что торговые пути через Красное море — важнейший транспортный регион на Ближнем Востоке — практически заблокированы. Все из-за того, что избежать атак хуситов крайне затруднительно — ширина Баб-эль-Мандебского пролива между Джибути и Йеменом составляет всего 32 км. Это часть самого оживленного судоходного канала в мире, через пролив суда заходят в Красное море, а затем в Суэцкий канал. Через Красное море проходит около 10-12% мировой торговли, включая 30% мировых контейнерных перевозок. Стоит отметить, что на эту артерию приходится также 40% торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором свои интересы имеют как США, так и другие страны, присоединившиеся к операции, включая Канаду и Францию.

Любые задержки в акватории могут привести к значительным сбоям поставок, что доказал инцидент в марте 2021 года. Тогда в Суэцком канале застряло 400-метровое судно Ever Given, парализовав мировую экономику. Каждый час блокировки обходился в $400 млн. Контейнеровоз не могли вытащить шесть дней. Сейчас ситуация усложняется тем, что возможности другого важнейшего для торговли водного коридора — Панамского канала — серьезно ограничены из-за засухи.

Происходящее уже отразилось на экономике. В частности моментально повысилась стоимость страхования судов, особенно когда речь идет о зоне повышенного риска. Еще в начале декабря доплаты страховым компаниям за прохождение таких зон составляли 0,07% от стоимости судна, в последние дни цена выросла в 10 раз. В итоге, перевозить товары через Красное море стало дороже на десятки тысяч долларов в неделю.

Дорожают также углеводороды. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит в целом 10% всей нефти, перевозимой по морю. После атаки на норвежский танкер цены на нефть 12 декабря поднялись на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent 19 октября снова торговались с повышением после роста на 3,9%, который был зафиксирован на предыдущей сессии. Цены на природный газ в Европе выросли на 13% с начала войны в Газе. На этом фоне растет стоимость и конечной продукции. Ежегодно через пролив перевозят товары на сумму около $1 трлн.

Хуситы держат осадный транзит ради выкупа. У них небольшая армия, но они используют ракеты и другое оружие, чтобы угрожать коммерческим судам. Это также огромный рост стоимости страхования, в том числе для израильских судов. Кроме того, 40% торговли в АТР проходит через Красное море. А большая часть продукции производится в Азии, включая Китай. Все это нарушит поставку товаров первой необходимости в Европу, в том числе, возможно, и на Украину, — рассказал «Известиям» китайский экономист Эндрю Люн.

16 декабря датская корпорация A.P. Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd объявили о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю. 18 декабря аналогичное решение приняла британская BP. Аналитики Bloomberg уже зафиксировали снижение проходимости судов через Красное море за выходные.

— Как оценивают эксперты, до 15% деятельности судоходства остались парализованными из-за того, что компании стали пересматривать логистику. Косвенно эта ситуация подчеркивает также то, что торговый маршрут через Суэцкий канал не cчитается в достаточной мере эффективным с точки зрения затрат времени, топлива и итоговой стоимости. В этом плане предлагаемый Россией проект Северного морского пути, который поддержали китайцы в рамках их Арктической ветки «Один пояс, один путь» становится вновь актуальным, — заметил научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

Такая ситуация эхом расходится и на другие экономические процессы, не связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, например, противостояние Китая и США.

— Встает вопрос, как доставлять товары из Азии в Европу. Тут уже невзначай появляется проект «Один пояс, один путь». То, что американцы лезут в Йемен, по-моему, это часть «большой игры», за этим стоит не просто желание наказать хуситов или Иран, а желание воспрепятствовать монополизации рынка и поставкам товаров из Азии в Европу со стороны Китая. Американцам нужен работающий Суэцкий канал и появление коридора из Индии в Европу, а китайцам это не нужно, потому что это два прямых конкурента, — подчеркнул востоковед, публицист Андрей Онтиков.

К чему приведет очередная операция США на Ближнем Востоке

Йемен находится одновременно на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива, что позволяет базирующимся там хуситам атаковать по сути весь транспортный коридор. Контроль над значительной частью территории страны они получили после «арабской весны». Тогда был свергнут президент, а в 2014 году они захватили столицу Сану.

Правительство Йемена не признало хуситов в качестве законной власти. В результате в стране все это время продолжается гражданская война, которая подогревается влиянием извне. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, то есть хуситов, — Иран. В связи с этим в Тегеране уже предупредили Вашингтон, что оперативные силы, развернутые с подачи США, столкнутся с «чрезвычайными проблемами».

Что касается Ирана, то с геополитической точки зрения, это может расширить рамки конфликта или как минимум создать еще один мощный очаг напряженности. Но если ситуация с Израилем и Палестиной каким-то образом устаканится, то тогда соответственно отпадет необходимость атаковать и у хуситов. Это не их основной профиль, и здесь нет экономических интересов. Они от этого ничего не выигрывают. Причина атак геополитическая и цивилизационная — нерешенность ближневосточной проблемы, — считает востоковед Роланд Биджамов.

Справка «Известий»

Йемен — крайне фрагментированное государство со множеством региональных и конфессиональных противоречий. Одна из главных линий разделения с начала 2000-х годов пролегла между центральным правительством и представителями «Ансар-Алла». Хуситы продвигают интересы шиитской группы зейдитов, выступавшей против попыток центрального правительства провести исламизацию региона на основе суннизма.

В целом за время войны в Йемене активизировалось множество различных движений, каждое из которых имеет собственные интересы. К основным акторам на йеменской арене помимо правительства и хуситов также относят Южный переходный совет (ЮПС).

Он выражает интересы населения юга Йемена, недовольного условиями, на которых произошло объединение Южного и Северного Йемена в 1990 году.

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