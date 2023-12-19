На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов

Пентагон проведет в Красном море операцию против йеменских хуситов . Предполагается, что она объединит ВМС 10 стран, включая Великобританию, Канаду, Францию, Испанию, Италию. Хуситы, которые атакуют суда, следующие в Израиль через Баб-эль-Мандебский пролив шириной около 30 км, угрожают мировой торговле . Из-за этого страховщики подняли цены в 10 раз, а крупнейшие судоходные компании уже приостановили движение контейнеровозов. До 15% деятельности судоходства парализовано. Чем обернется очередная американская операция на Ближнем Востоке — в материале «Известий» .

США устроят «Страж процветания» в Красное море

Пентагон объявил о начале операции в Красном море под эгидой Объединенных морских сил (неформальное военное партнерство 39 стран под командованием США) под руководством 153-й оперативной группы . Целью «Стража процветания» (Prosperity Guardian) — так названа операция — заявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена» . По словам главы американского Минобороны Ллойда Остина, их атаки угрожают свободному судоходству, невинным морякам, а также нарушают международное право. В операции, помимо Соединенных Штатов, примут участие Великобритания, Канада, Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Бахрейн . Страны намерены «совместно решать проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива».

Хуситы (проиранская группировка «Ансар Аллах») уже месяц атакуют дронами и ракетами суда, следующие в Израиль через Красное море . Это их ответ на бомбардировки сектора Газа Израилем в знак солидарности с палестинцами и протеста из-за действий еврейского государства. Нападениям, в особенности в Баб-эль-Мандебском проливе, подвергаются любые коммерческие суда: под флагом еврейского государства или просто те, что движутся в сторону Израиля.

В частности, хуситы ударили по двум израильским кораблям Unity Explorer и Number Nine, выпустили крылатую ракету по норвежскому нефтяному танкеру Strinda, а также захватили минимум два борта — болгарский сухогруз «Руен» и судно Galaxy Leader с гражданами Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Кроме того, Генштаб Франции заявлял, что в сторону его фрегата ВМС были выпущены два беспилотника, предположительно, из Йемена. 19 декабря Пентагон сообщил, что всего хуситы совершили свыше 100 атак с помощью дронов и ракет на 10 судов. На их борту находились граждане более чем 35 стран.

По данным «Известий», 153-я оперативная группа со штаб-квартирой в Бахрейне, о которой говорит Ллойд Остин, — это небольшое подразделение , отвечающее за борьбу с терроризмом в регионе. Оно не обладает серьезным военным потенциалом. Для купирования угроз со стороны хуситов, ВМС придется серьезно усиливать .

— «Страж процветания» без наземной операции — «занятие благородное, но малоперспективное» , — сказал научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

При этом, по мнению эксперта, силы НАТО вряд ли решатся на сухопутную операцию в Йемене, направленную на уничтожение военного потенциала группировки, и ограничатся лишь охраной гражданского судоходства в Красном море и нанесением ракетных и авиаударов по береговым объектам хуситов. Силам НАТО также предстоит усилить радиолокационный контроль Красного моря.

Базой снабжения группировки станут Сейшельские острова, где для этого есть вся необходимая военная инфраструктура . Лидером корабельной группы НАТО станет десантный корабль ВМС США, который уже присутствует в регионе, а 10-15 надводных кораблей, оснащенных ПВО и ракетным оружием, будут рассредоточены по всей зоне судоходства, простреливаемой ракетами хуситов. В зоне патрулирования уже находятся ВМС США, Великобритании и Франции. Кроме того, как сообщило Politico, в район Аденского залива прибыла авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower. По словам источника издания, Пентагон разрешил командованию группы наносить удары по хуситам без дополнительных согласований.

Сейчас в распоряжении «Ансар Аллах» есть ракеты средней и меньшей дальности, боевая авиация и беспилотники . По мнению Ильи Крамника, иранцы тоже не упустят возможность испытать свои новые системы вооружения против кораблей США с территории, контролируемой хуситами.

— С учетом ротации сил, военно-морская группировка «Страж процветания» может действовать в Красном море длительное время, больше года точно , — сказал Крамник.

Хуситы уже пригрозили атаковать суда тех стран, которые примкнут к коалиции США по защите кораблей в Красном море.

Почему так важен Баб-эль-Мандебский пролив

Угроза со стороны йеменских хуситов привела к тому, что торговые пути через Красное море — важнейший транспортный регион на Ближнем Востоке — практически заблокированы . Все из-за того, что избежать атак хуситов крайне затруднительно — ширина Баб-эль-Мандебского пролива между Джибути и Йеменом составляет всего 32 км. Это часть самого оживленного судоходного канала в мире, через пролив суда заходят в Красное море, а затем в Суэцкий канал. Через Красное море проходит около 10-12% мировой торговли, включая 30% мировых контейнерных перевозок. Стоит отметить, что на эту артерию приходится также 40% торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе , в котором свои интересы имеют как США, так и другие страны, присоединившиеся к операции, включая Канаду и Францию.

Любые задержки в акватории могут привести к значительным сбоям поставок, что доказал инцидент в марте 2021 года. Тогда в Суэцком канале застряло 400-метровое судно Ever Given, парализовав мировую экономику. Каждый час блокировки обходился в $400 млн. Контейнеровоз не могли вытащить шесть дней. Сейчас ситуация усложняется тем, что возможности другого важнейшего для торговли водного коридора — Панамского канала — серьезно ограничены из-за засухи.

Происходящее уже отразилось на экономике. В частности моментально повысилась стоимость страхования судов, особенно когда речь идет о зоне повышенного риска . Еще в начале декабря доплаты страховым компаниям за прохождение таких зон составляли 0,07% от стоимости судна, в последние дни цена выросла в 10 раз. В итоге, перевозить товары через Красное море стало дороже на десятки тысяч долларов в неделю.

Дорожают также углеводороды . Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит в целом 10% всей нефти, перевозимой по морю. После атаки на норвежский танкер цены на нефть 12 декабря поднялись на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent 19 октября снова торговались с повышением после роста на 3,9%, который был зафиксирован на предыдущей сессии. Цены на природный газ в Европе выросли на 13% с начала войны в Газе. На этом фоне растет стоимость и конечной продукции. Ежегодно через пролив перевозят товары на сумму около $1 трлн.

— Хуситы держат осадный транзит ради выкупа. У них небольшая армия, но они используют ракеты и другое оружие, чтобы угрожать коммерческим судам . Это также огромный рост стоимости страхования, в том числе для израильских судов. Кроме того, 40% торговли в АТР проходит через Красное море. А большая часть продукции производится в Азии, включая Китай. Все это нарушит поставку товаров первой необходимости в Европу, в том числе, возможно, и на Украину, — рассказал «Известиям» китайский экономист Эндрю Люн.

16 декабря датская корпорация A.P. Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd объявили о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю. 18 декабря аналогичное решение приняла британская BP . Аналитики Bloomberg уже зафиксировали снижение проходимости судов через Красное море за выходные.

— Как оценивают эксперты, до 15% деятельности судоходства остались парализованными из-за того, что компании стали пересматривать логистику . Косвенно эта ситуация подчеркивает также то, что торговый маршрут через Суэцкий канал не cчитается в достаточной мере эффективным с точки зрения затрат времени, топлива и итоговой стоимости. В этом плане предлагаемый Россией проект Северного морского пути, который поддержали китайцы в рамках их Арктической ветки «Один пояс, один путь» становится вновь актуальным , — заметил научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

Такая ситуация эхом расходится и на другие экономические процессы, не связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, например, противостояние Китая и США.

— Встает вопрос, как доставлять товары из Азии в Европу. Тут уже невзначай появляется проект «Один пояс, один путь». То, что американцы лезут в Йемен, по-моему, это часть «большой игры», за этим стоит не просто желание наказать хуситов или Иран, а желание воспрепятствовать монополизации рынка и поставкам товаров из Азии в Европу со стороны Китая . Американцам нужен работающий Суэцкий канал и появление коридора из Индии в Европу, а китайцам это не нужно, потому что это два прямых конкурента, — подчеркнул востоковед, публицист Андрей Онтиков.

К чему приведет очередная операция США на Ближнем Востоке

Йемен находится одновременно на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива, что позволяет базирующимся там хуситам атаковать по сути весь транспортный коридор. Контроль над значительной частью территории страны они получили после «арабской весны» . Тогда был свергнут президент, а в 2014 году они захватили столицу Сану.

Правительство Йемена не признало хуситов в качестве законной власти. В результате в стране все это время продолжается гражданская война, которая подогревается влиянием извне . Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, то есть хуситов, — Иран. В связи с этим в Тегеране уже предупредили Вашингтон, что оперативные силы, развернутые с подачи США, столкнутся с «чрезвычайными проблемами».

— Что касается Ирана, то с геополитической точки зрения, это может расширить рамки конфликта или как минимум создать еще один мощный очаг напряженности. Но если ситуация с Израилем и Палестиной каким-то образом устаканится, то тогда соответственно отпадет необходимость атаковать и у хуситов . Это не их основной профиль, и здесь нет экономических интересов. Они от этого ничего не выигрывают. Причина атак геополитическая и цивилизационная — нерешенность ближневосточной проблемы, — считает востоковед Роланд Биджамов.