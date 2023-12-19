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Пентагон объявил о проведении операции по защите Красного моря

Шеф Пентагона объявил о начале операции по защите Красного моря от атак хуситов
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera
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США и ряд стран проведут многонациональную операцию по защите Красного моря на фоне ударов йеменских мятежников-хуситов по торговым судам. Об этом 18 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — говорится в сообщении Остина.

Он также подчеркнул, что нападения хуситов требуют коллективного ответа, поэтому будет начата операция «Страж процветания» под эгидой «Объединенных морских сил».

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Об обстреле в Красном море танкера Swan Atlantic, ходящего под флагом Каймановых островов, стало известно 18 декабря. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось также, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял ответные действия, но неизвестно, какие именно.

В этот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и ЕС разрабатывают систему сопровождения судов в Красном море из-за участившихся случаев нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Кроме того, 18 декабря МИД Норвегии сообщил, что страна усиливает военное содействие программе «Объединенных морских сил» (Combined Maritime Forces, CMF) в Красном море для защиты торговых кораблей.

Накануне портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация A.P. Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

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