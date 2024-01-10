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СМИ сообщили о крупнейшем запуске хуситами дронов и ракет по судам в Красном море

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Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi
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Йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль. Об этом 10 января сообщил телеканал ABC News.

«Йеменские повстанцы-хуситы произвели крупнейший в истории залп дронов и ракет по судам в Красном море, вынудив ВМС США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою», — сказано в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что хуситы атаковали корабль 18-ю беспилотниками, двумя крылатыми и одной противокорабельной ракетами. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Судам порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

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Ранее, 31 декабря, хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура в Красном море. Судно не получило повреждений и осталось в мореходном состоянии.

До этого, 29 декабря, американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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