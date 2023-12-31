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Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море

CENTCOM: ВМС США сбили в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Maersk
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Об этом 31 декабря сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня примерно в 20:30 (время Саны, совпадает с мск. — Ред.) контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что был поражен ракетой во время следования через южную часть Красного моря. Контейнеровоз под флагом Сингапура, принадлежащий/управляемый Данией, запросил помощь, и USS Gravely и USS Laboon ответили судну», — говорится в сообщении.

Сам контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших не сообщалось.

Отмечается, что в ответ на запрос о помощи американский эсминец Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении кораблей.

По информации CENTCOM, это 23-е незаконное нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

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Ранее, 29 декабря, CENTCOM сообщил, что американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

До этого, 27 декабря, об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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