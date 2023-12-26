ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. Это следует из информации, появившейся 26 декабря на сайте UKMTO.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в четырех морских милях от позиции», — говорится в сообщении.
Судно, которое сообщило об инциденте, и экипаж находятся в безопасности. Власти проводят расследование.
В этот же день UKMTO сообщило об инциденте в 50 морских милях к западу от Ходейды. По данному факту ведется расследование. Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.
Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.
20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.