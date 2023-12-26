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Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Центр координации морских торговых перевозок при британских Военно-морских силах (ВМС) сообщил о новом инциденте у берегов Йемена. Сообщение опубликовано 26 декабря на сайте центра.

«UKMTO (Управление морских торговых операций Великобритании) получил информацию об инциденте в 50 морских милях к западу от Ходейды», — сказано в сообщении.

Как отмечается, по данному факту ведется расследование.

Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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