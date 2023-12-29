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У берегов Йемена эсминец США перехватил дрон и противокорабельную ракету

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Американский эсминец в пятницу, 29 декабря, перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в Центральном командовании Пентагона.

«USS MASON сбил один беспилотник и одну противокорабельную баллистическую ракету в южной части Красного моря, выпущенные хуситами 28 декабря. <...> Это 22-я попытка нападения хуситов на международное судоходство с 19 октября», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было. Раненых также нет.

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Ранее, 27 декабря, об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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