На грани эскалации: хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

Хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили возобновить удары по критически важной инфраструктуре Саудовской Аравии. Тогда молчаливое перемирие между группировкой и Эр-Риядом может закончиться. Повстанцы недовольны военными контактами королевства с американцами, а также попытками центрального йеменского правительства подмять под себя все банки. Пойдут ли стороны на эскалацию или же смогут договорится, разбирались «Известия».

Видеоролик с угрозой

«Америка пытается запутать вас... Если вы хотите блага для себя, стабильности для своей страны и своей экономики, прекратите свои заговоры против нашей страны. Если американцам удастся опутать вас, это будет ужасной глупостью и большой неудачей, и это наше естественное право противостоять любым агрессивным шагам», — заявил лидер движения «Ансар Аллах» Абдул Малика аль-Хуси.

Повстанцы опубликовали видео под названием «Просто попробуй», в котором показаны беспилотники с координатами международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорта имени короля Абдулазиза в Джидде и аэропорта имени короля Фахда в Даммаме, а также портов в Рас-Тануре, Джизане и Джидде.

Таким образом, хуситы пригрозили нанести удар по инфраструктуре в Саудовской Аравии. Их лидер предупредил, что изображенные объекты будут атакованы, если Эр-Рияд продолжит поддерживать западные страны в атаках на хуситов.

Фото: Global Look Press/dpa/Osamah Yahya

Он также заявил, что «американцы послали нам сообщения о том, что они подтолкнут саудовцев к агрессивным шагам, и американские визиты в Саудовскую Аравию состоялись именно с этой целью».

По словам аль-Хуси, США в условиях конфронтации в Красном море пытаются оказать на районы, которые контролируют хуситы, экономическое давление.

Накануне центральные власти, лояльные Эр-Рияду, обязали все банки Йемена переместить свои штаб-квартиры в город Аден, где находится Центробанк. Как полагают хуситы, это попытка ослабить находящийся в столице, Сане, подконтрольный им регулятор и, в частности, это выглядит «как желание подыграть США и Израилю».

Изначально Центральный банк в Сане сохранял взаимодействие и с законными представителями властей, и с повстанцами, однако постепенно центральные власти создали альтернативную структуру в Адене, перестав сотрудничать с регуляторами в Сане.

Американские эксперты полагают, что это одна из самых серьезных угроз со стороны хуситов в адрес Эр-Рияда, считая, что она разрушит как негласное перемирие между повстанцами и королевством, так и между повстанцами и правительством Йемена.

Учитывая, что с 2019 по 2022 год хуситы регулярно нападали на объекты нефтегазовой промышленности, это серьезное предупреждение.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Antonin Vincent

При этом из Эр-Рияда поступают сигналы о том, что королевство не против уступок. Во время недавнего визита в КНР министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман, в частности, обсуждал перспективы посредничества Пекина в урегулировании ситуации вокруг Красного моря. В частности, сообщалось о готовности Эр-Рияда выполнить некоторые требования хуситов, если они прекратят атаки на торговые суда в саудовских портах.

В марте этого года хуситы уже грозили Эр-Рияду атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если Эр-Рияд разрешит США использовать свое воздушное пространство для ударов по позициям повстанцев. В результате Саудовская Аравия не стала провоцировать хуситов.

Лишние проблемы для Эр-Рияда

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» прояснил детали конфликта: йеменский Центробанк, который сейчас временно находится в Адене, перестал сотрудничать с шестью крупнейшими банками на подконтрольных хуситам территориях.

— Это создает большие проблемы для хуситов, и данное положение их явно не устраивает. Мы слышим такого рода угрозы в адрес Саудовской Аравии, но есть куда более крупные силы в регионе и за его пределами, которые не заинтересованы в эскалации как внутри самого Йемена, так и между хуситами и Саудовской Аравией, — отметил эксперт.

Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman

Политолог, в частности, обратил внимание на роль Китая. Пекин — главный архитектор примирения между Эр-Риядом и Тегераном, а хуситы — это проиранская сила.

— Интересы и устремления Пекина в данном случае будут первичными, а всё недовольство хуситов будет выплескиваться лишь в рамках каких-то заявлений, но если вдруг они станут предпринимать какие-то шаги, то их быстро пресечет либо сам Пекин, либо Тегеран, — уверен специалист.

Аналитик напомнил, что недавно появилась новость о том, что глава МИД Саудовской Аравии объявил о готовности дорожной карты по урегулированию йеменского кризиса.

— Он призвал присоединяться к этому документу. Это заявление связано с непростой ситуацией, но общий фон таков: настрой на эскалацию будет купироваться, — резюмировал Онтиков.

Можно договориться

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов полагает, что «молчаливое перемирие между Эр-Риядом и хуситами не закончится на этом моменте, поскольку его окончание принесет намного больше экономических и политических проблем, нежели его сохранение».

— При том, что для его сохранения Эр-Рияду придется пойти на ряд уступок, но в рамках переговорного процесса стороны всегда идут на компромиссы. У Эр-Рияда есть возможность договориться с движением «Ансар Аллах», например, обменяв отказ от переноса местных банков в зону ответственности центрального правительства Йемена, то есть в сторону Адена из Саны, — пояснил политолог.

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

По его словам, здесь вопрос не в банке как таковом, а в проходящих через него финансовых потоках.

— Речь идет и о гуманитарных нуждах, всё же в Йемене очень тяжелая обстановка. В их реалиях контроль за экономическими и гуманитарными потоками становится вопросом первостепенной важности в поддержке того населения, которое является основной политической и социальной базой как и для хуситов, так и для просаудовски настроенных йеменцев и лояльных Эр-Рияду группировок, — рассказал эксперт.

Он добавил, что на этом фоне через некоторое время возможен поиск новых договоренностей. Скорее всего, о них не будут публично объявлять или же сделают это вскользь.

— Вместе с тем они всё же будут достигнуты, поскольку у хуситов есть чем торговаться. Например, это не нанесение ими ударов по кораблям, следующим в саудовские порты. Этим можно торговаться в нынешних реалиях, когда США ведут безуспешную военную операцию против хуситов в зоне Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, — отметил специалист.

Данила Крылов пояснил, что сейчас это касается и региональных, и внерегиональных игроков. По его мнению, хуситы продемонстрировали и показали себя в качестве местной военно-политической силы, с которой приходится считаться.

— Нельзя просто взять и вычеркнуть их из уравнения о балансе сил в зоне Аравийского полуострова или Красного моря. На протяжении многих лет саудиты вели боевые действия с хуситами, но они оказались преимущественно безрезультатными: огромные финансовые вложения, огромнейшие политические ожидания, а эффект практически нулевой, — считает аналитик.

Фото: Global Look Press/dpa/Osamah Yahya

Политолог также напомнил, что с 2019 по 2022 год хуситы частично перенесли фронт боевых действий со своей территории на территорию королевства, начав наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре Саудовской Аравии.

— Возобновление ударов по инфраструктуре нелецесообразно, не отвечает тем возможностям, которые получит Эр-Рияд, к тому же не стоит забывать, что саудиты уже некоторое время назад не допустили американцев к использованию своих военных баз для нанесения военных ударов по хуситам, — уверен эксперт.

По его словам, в настоящее время существует подвешенная ситуация с Ливаном и возможна потенциальная операция Тель-Авива, о которой Израиль неоднократно заявлял.

— Никаких политических дивидендов эскалация отношений Эр-Рияда с хуситами не принесет Саудовской Аравии, а хуситам может. Зачем играть на противника, если можно просто договориться? — подытожил специалист.