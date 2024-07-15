Лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га

Природный пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 га. Об этом 15 июля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Прямо сейчас вместе с [замглавы МЧС России] Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что следующая задача — полная ликвидация возгорания.

Перед вылетом на место пожара Кондратьев провел оперативное совещание, на котором поручил усилить работу по обнаружению очагов огня в регионе, чтобы укрепить безопасность жителей и гостей Краснодарского края. Для этого губернатор считает необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

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