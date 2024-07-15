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Глава Кубани поручил тщательнее выявлять пожары и исключить угрозу для жизни людей

Кондратьев: надо усилить работу по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 15 июля, на фоне пожара в районе хутора Дюрсо поручил усилить работу по выявлению возгораний и исключить угрозу для жизни местных жителей и гостей региона.

Он рассказал, что провел совещание по поводу пожара, который произошел в лесу под Новороссийском. Как отметил глава региона, эта ситуация показала, что необходимо своевременно выявлять и реагировать на любые признаки возгорания.

«Поэтому считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов. Впереди еще половина лета, туристы, в том числе любители палаточного отдыха, выберут наши уникальные ландшафты. <…> Поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

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Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», площадь возгорания увеличилась до 62 га. По последним данным, два человека пострадали. Также в результате возгорания было повреждено почти 40 зданий баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна». На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз.

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