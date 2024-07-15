Пожарный рассказал о молниеносном распространении огня в Крыму

Пожар, начавшийся в горах Крыма, распространяется очень быстро, рассказал 15 июля в беседе с «Известиями» сотрудник МЧС Владимир Деревянченко, работающий на тушении возгорания.

«Очень быстро распространение пожара происходит. Горы, всё очень быстро, жара», — сказал он.

По словам спасателя, воду подвозили волонтеры на мотоциклах и квадроциклах, помощь людей стала незаменимой.

Трава горит молниеносно, за секунду площадь пожара вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный.

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал, что пожар после себя оставил пепелище. На огромной площади остались обугленные деревья и кустарники, в огне пострадали животные.

Специалисты продолжают тушение огня в горах, сверху пожар заливают пеной с вертолетов. Аксенов обратил внимание, что сотрудники МЧС смогли не допустить распространение пожара к поселку, находящемуся у подножия гор.

Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что площадь возгорания сухостоя в поселке Коктебель в Крыму увеличилась до 30 га. Авиация МЧС сбросила 265 кубометров воды, тушение осложняется жарой и порывистым ветром. С огнем борются 278 специалистов с 28 единицами техники, и наращивание сил продолжается.

15 июля пожар в крымском Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Загорелась трава и кустарники. На месте ЧП находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.

Карадагский заповедник расположен на берегу и на акватории Черного моря, раньше на этом весте находился вулканический комплекс, который теперь считается потухшим.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в окрестностях города третий день продолжаются природные пожары, и в этот раз возгорание возникло на севере.