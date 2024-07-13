В Одессе сообщили о взрыве на фоне воздушной тревоги
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом 13 июля сообщил глава города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
«Одесская область — воздушная тревога! <...> В городе слышен взрыв!» — написал он.
Мэр призвал местных жителей находиться в укрытиях. Согласно картам воздушных тревог Украины, сирены звучат в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре и Херсоне. Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе была повреждена инфраструктура.
Накануне глава подчиненной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Украине части региона. Он уточнил, что пострадал газопровод.