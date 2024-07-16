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Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении девяти БПЛА ВСУ в регионе

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девять украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Голубев уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет.

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В этот же день Голубев сообщил, что российская система ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией Ростовской области. Предварительно, разрушений в результате атаки не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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