Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении девяти БПЛА ВСУ в регионе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девять украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Голубев уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет.

В этот же день Голубев сообщил, что российская система ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией Ростовской области. Предварительно, разрушений в результате атаки не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.