Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 17 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом военнослужащими Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и повреждений в результате атаки нет, а на месте работают экстренные службы.
В тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей. Отмечается, что попытки киевского режима провести террористические атаки по объектам на территории РФ были совершены при помощи беспилотников самолетного типа.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.