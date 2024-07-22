Два человека пострадали при ударе дронов ВСУ по селу в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, два человека в результате удара украинских беспилотников пострадали. Об этом 22 июля сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
По его словам, один из мужчин получил баротравму и сотрясение головного мозга, при этом от госпитализации он отказался, его отпустили на амбулаторное лечение. Второго со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, рук и ног доставили в областную клиническую больницу.
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