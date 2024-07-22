Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в Белгородской области

Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что дрон сдетонировал рядом с окном на втором этаже здания. В постройке выбиты стекла на трех этажах, посечены входная группа и два кабинета.

На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о последствиях атаки уточняется.

Ранее в понедельник Гладков сообщил о смерти женщины, получившей тяжелые ранения полторы недели назад после обстрела ВСУ города Шебекино. По его словам, в тяжелом состоянии находится мужчина, получивший ожоги во время атаки ВСУ в воскресенье на село Маломихайловка.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.