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Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov
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Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что дрон сдетонировал рядом с окном на втором этаже здания. В постройке выбиты стекла на трех этажах, посечены входная группа и два кабинета.

На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о последствиях атаки уточняется.

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Ранее в понедельник Гладков сообщил о смерти женщины, получившей тяжелые ранения полторы недели назад после обстрела ВСУ города Шебекино. По его словам, в тяжелом состоянии находится мужчина, получивший ожоги во время атаки ВСУ в воскресенье на село Маломихайловка.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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