Гладков сообщил о смерти раненной 10 дней назад в Шебекино женщины
Женщина, получившая тяжелые ранения полторы недели назад после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области, скончалась. Об этом 22 июля сообщил в видеообращении губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Женщина, которая получила ранения полторы недели назад, к сожалению, к большому горю, скончалась», — сказал он.
Губернатор Белгородской области выразил соболезнования ее родным и близким.
По словам Гладкова, в тяжелом состоянии находится мужчина, получивший ожоги во время атаки ВСУ в воскресенье на село Маломихайловка.
Накануне он сообщил, что из-за обстрелов ВСУ Шебекино пострадали девять человек. Также былы повреждены 18 частных домов и 15 автомобилей, уничтожен один дом и сгорели две машины.
Ранее, 19 июля, сообщалось, что подросток, который был тяжело ранен 11 июля в результате удара ВСУ по детской площадке в Шебекино, скончался в больнице.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.