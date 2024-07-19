Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Подросток, который был тяжело ранен 11 июля в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Шебекино, скончался в больнице. Об этом 19 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На площадку, где сидели пять мальчишек было сброшено взрывное устройство. На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 л крови», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков рассказал, что у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. По словам губернатора, пострадавшего невозможно было доставить в Москву на лечение, так как тот находился в тяжелом состоянии. Несмотря на предпринятые врачами меры, подросток умер.
Губернатор также выразил соболезнования семье и близким погибшего.
В результате совершенной 11 июля атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, одного отправили на лечение в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.
«Известия» также поговорили с врачом-педиатром Ильей, который помог детям. Он рассказал, что, услышав хлопок, выбежал на балкон своей квартиры, где увидел последствия атаки. При нем оказались аптечка, бинты и жгуты. По его словам, на помощь пришли и другие местные жители, которые также действовали слаженно и без паники, чтобы оказать помощь мальчикам.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.