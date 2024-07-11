Врач рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Шебекино

Медик Илья, ставший свидетелем атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на площадку во дворе жилого дома в Шебекино Белгородской области, рассказал «Известиям» в четверг, 11 июля, как оказывал первую помощь пострадавшим детям.

По словам Ильи, когда произошел взрыв и во дворе раздался детский плач, медицинский работник сразу же спустился вниз с домашней аптечкой, чтобы помочь пострадавшим детям.

«Со мной аптечка, жгуты — всё есть», — объяснил он.

Мужчина также отметил, что рядом с домом, во двор которого было сброшено взрывное устройство, нет никаких стратегических объектов. Поблизости стоят такие же жилые дома, а дети во дворе в момент атаки просто играли во дворе на футбольном поле.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.