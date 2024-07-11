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Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Удар беспилотника по двору жилого дома в Шебекино Белгородской области — это намеренный теракт Украины против российских детей. Об этом в четверг, 11 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) сбросил взрывное устройство. <...> Намеренный теракт против детей!» — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что все причастные к преступлению должны быть подвергнуты осуждению международным сообществом.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса с беспилотника взрывного устройства пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации главы региона, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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