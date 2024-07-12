Одного из пострадавших после удара ВСУ по Шебекино детей отправят в Москву

Одного из пятерых детей, раненных в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по площадке жилого дома в Шебекино, отправят на лечение в Москву. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пятеро детей пострадали на детской площадке в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем им оказывается необходимая помощь. <...> Одного ребенка сейчас отправляем в Москву», — сказал Гладков в своем видеообращении, опубликованном в его личном Тelegram-канале.

По его данным, еще один ребенок находится в реанимации. Как отметил Гладков, при необходимости в медицинские учреждения столицы отправят всех пострадавших детей.

Также глава Белгородской области рассказал, что всего в результате атак ВСУ за вчерашний день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Накануне Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

Медик Илья, ставший свидетелем атаки, рассказал «Известиям», как оказывал первую помощь пострадавшим детям. При нем оказались аптечка, бинты и жгуты.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.