Девять человек за сутки пострадали в результате обстрелов ВСУ Шебекино

За сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области пострадали девять человек. Об этом 21 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжает оставаться крайне тяжелая обстановка Шебекино. За последние сутки у нас пострадало девять человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также уточнил, что в результате атаки также было повреждено 18 частных домов и 15 автомобилей, полностью уничтожен один дом, также сгорели две машины.

В тот же день стало известно, что погибшим подростком при ударе ВСУ по Шебекино оказался 16-летний боксер. Руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев рассказал, что молодой человек совсем недавно забрал документы из «Академии спорта» после окончания девятого класса. В день трагедии Иван, как и обычно, был на тренировке.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что подросток, который был тяжело ранен 11 июля в результате удара ВСУ по детской площадке в Шебекино, скончался в больнице. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, подросток умер.

В результате совершенной 11 июля атаки ВСУ пострадало пятеро детей. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, одного отправили на лечение в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.