Погибшим подростком при ударе ВСУ по Шебекино оказался 16-летний боксер

Погибшим подростком в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино оказался 16-летний боксер. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

«В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник «Академии спорта» — боксер Иван Шальнев», — говорится в сообщении.

Руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев рассказал, что молодой человек совсем недавно забрал документы из «Академии спорта» после окончания девятого класса. В день трагедии Иван, как и обычно, был на тренировке.

«В понедельник состоятся похороны, я лично туда поеду и от нашей боксерской семьи выражу родным и близким соболезнования», — добавил Дунайцев.

Федерация бокса России также выразила соболезнования родственникам спортсмена.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что подросток, который был тяжело ранен 11 июля в результате удара ВСУ по детской площадке в Шебекино, скончался в больнице. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, подросток умер.

В результате совершенной 11 июля атаки ВСУ пострадало пятеро детей. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, одного отправили на лечение в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.