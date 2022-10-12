Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение

В России сформируют первую бригаду материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск. Это соединение будет полностью оснащено техникой, приспособленной для перевозки военно-транспортными самолетами и вертолетами. Некоторые машины из парка бригады смогут сбрасываться с парашютами. Новое формирование значительно повысит боевые возможности «крылатой пехоты». По словам экспертов, бригада МТО будет незаменима при длительных боевых операциях и развертывании за рубежом. При создании новой структуры был использован уже полученный опыт применения сил ОДКБ в миротворческих операциях.

Тыл для ВДВ

Минобороны РФ приняло принципиальное решение о формировании бригады материально технического обеспечения Воздушно-десантных войск. Прорабатывается организационно-штатная структура, состав и задачи соединения, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Бригада будет подчиняться непосредственно командованию ВДВ и работать в интересах десантников. Практически вся техника соединения сможет десантироваться посадочным способом, а часть машин — и парашютным.

— В целом со структурами общего тыла, подчиненными замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, сложно организовать систему взаимодействия, — рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Как говорится, «обозы запаздывают». А Воздушно-десантные войска передвигаются очень быстро, и нужно, чтобы «обозы» за ними успевали. Думаю, что здесь используется опыт не только Сирии, но и операции ОДКБ в начале года в Казахстане, где десантники составили основу российских сил.

Деятельность Воздушно-десантных войск очень специфична, отметил эксперт.

— И обычные тыловики широкого профиля недостаточно четко и быстро действуют — потому как не десантники, — рассказал Александр Перенджиев. — Они могут нормально снабжать мотострелковые, танковые части. Но ВДВ — это силы специального назначения и быстрого реагирования. А сегодня побеждает тот, кто выстраивает более эффективную систему боевого и тылового обеспечения. Многое зависит от подвоза снарядов, патронов, гранат, умения быстро чинить технику, которая получила повреждения.

В январе этого года по просьбе правительства Казахстана в охваченную беспорядками республику прибыли миротворческие силы стран ОДКБ. Российский контингент был представлен Воздушно-десантными войсками. Все подразделения вместе с техникой были в течение одного-двух дней переброшены на аэродром под Алма-Атой военно-транспортными самолетами Ил-76. После того как ситуация стабилизировалась, подразделения России и других стран — участниц договора столь же оперативно покинули это государство. Это был первый в истории опыт реального применения сил ОДКБ.

Оперативная переброска войск на то или иное направление и организация их снабжения активно отрабатываются и в ходе учений стран Шанхайской организации сотрудничества. Так, в прошлом году под Оренбургом в тылу у условного противника был высажен десант на вертолетах, который отрезал пути к отступлению. В ходе маневров «боевиков» выдавили за границу.

ВДВ — это отдельный род войск, который не входит ни в какой вид вооруженных сил. Исторически они остаются войсками прямого подчинения, которые замыкаются на высшее военное руководство страны. Десантники считаются резервом Верховного главнокомандующего. В отличие от тяжелых соединений сухопутных войск, полки, бригады и дивизии ВДВ готовы в любой момент отправиться в любую точку мира выполнять боевые задачи. Однако тыловых органов, которые имеются в штате десантных частей, недостаточно для длительных автономных действий. До нынешнего времени войска зависели от структур материально-технического обеспечения, которые имели другую подчиненность.

С советских времен обеспечением войск всем необходимым — обмундированием, продовольствием, ГСМ и прочим — занимался тыл вооруженных сил. Это была отдельная разветвленная структура, которой командовал генерал в ранге замминистра обороны. Свои интендантские структуры были и у видов ВС РФ и родов войск. В частности, собственный тыл был и у воздушно-десантных войск. Однако в 2010-м в ходе реформирования тыл был упразднен, а всё его хозяйство было реорганизовано в новую структуру — систему материально-технического обеспечения. Она была замкнута непосредственно на руководство военного ведомства. Именно ему подчинялись 12 отдельных бригад МТО. Теперь, по крайней мере, у командования Воздушно-десантных войск будет своя собственная бригада, что позволит планировать длительные операции без необходимости длительных согласований между десантниками и начальниками системы МТО.

Десантная реформа

В последние годы военное ведомство проводит масштабную реформу Воздушно-десантных войск. Их роль и применение в значительной степени пересмотрены. С советских времен ВДВ готовили для массовых десантных операций на европейском театре военных действий. Предполагалось, что воздушно-десантные полки и дивизии в полном составе должны забрасываться на парашютах в тыл противника. Поэтому у десантников не было тяжелого вооружения и техники. В постсоветское время подразделения ВДВ использовали в качестве хорошо подготовленной пехоты в локальных конфликтах.

Несколько лет назад военное руководство решило переосмыслить применение «голубых беретов». В войсках начали возрождать десантно-штурмовые бригады. Это более тяжелые соединения, чем воздушно-десантные дивизии. Они оснащаются танками, артиллерией, беспилотниками. А с прошлого года в ВДВ начали создавать батальоны нового типа. Это аэромобильные подразделения, которые высаживаются с вертолетов и вступают в бой. Это позволяет оперативно сконцентрировать силы на направлении, где противник не ждет удара.

В конечном итоге Воздушно-десантные войска наряду с морской пехотой должны стать основой сил быстрого реагирования России. Они готовятся прибыть в любой регион мира, где это потребуется, выполнить любые военные и военно-политические задачи. В соответствии с такой концепцией применения войск они начали оснащаться всем необходимым, чтобы быть в состоянии длительное время действовать автономно. Командир десантников должен иметь свои средства разведки, связи, огневого поражения, тяжелую технику, парк вертолетов и, как теперь выясняется, собственные структуры МТО.

«Известия» уже писали, что в Минобороны приняли решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.