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Путин: частичная мобилизация закончится в течение двух недель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В сентябре власти РФ объявили частичную мобилизацию. Президент России Владимир Путин объяснял, что такое решение было обусловлено необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также ее народа. Тысячи призывников встали на защиту Родины, и цели мобилизации скоро будут достигнуты. О сроках завершения и результатах мобилизации читайте в материале «Известий».

Сколько россиян призвали в ходе частичной мобилизации

Всего в рамках мобилизации необходимо пополнить войска примерно на 300 тыс. человек. Как объяснил Путин в ходе пресс-конференции в Астане, к 14 октября уже были призваны 222 тыс. резервистов. Это люди, прошедшие службу в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

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Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Глава государства отметил, что перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км. Из-за протяженности территории усилий контрактников для этого оказалось недостаточно. Перед отправкой в зону боевых действий все призывники проходят обязательную подготовку под руководством офицерского состава.

Сроки завершения частичной мобилизации в РФ

По прогнозам российского лидера, для набора недостающих бойцов потребуется еще около двух недель. Таким образом, к концу октября частичная мобилизация в России подойдет к концу. Путин также отметил, что предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны не поступало.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Решение о ее проведении было принято из-за участившихся обстрелов на территории Донецкой и Луганской народных республик, население которых отказалось признавать итоги государственного переворота в 2014 году.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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