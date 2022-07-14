Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Мир
Немцам предложили переждать зиму в Греции
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских лиц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.

Согласно закону, устанавливается статус ветерана боевых действий гражданам, «направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам».

Ранее, 5 июля, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о предоставлении статуса ветерана участвующим в специальной операции гражданским лицам. Как отмечалось, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

После вступления закона в силу гражданские лица смогут получить меры соцподдержки, к которым в том числе относятся налоговые льготы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022