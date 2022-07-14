Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.

Согласно закону, устанавливается статус ветерана боевых действий гражданам, «направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам».

Ранее, 5 июля, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о предоставлении статуса ветерана участвующим в специальной операции гражданским лицам. Как отмечалось, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

После вступления закона в силу гражданские лица смогут получить меры соцподдержки, к которым в том числе относятся налоговые льготы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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