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ГД приняла во II чтении проект о статусе ветерана для добровольцев СВО

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Государственная дума в среду, 9 ноября, на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Госдума приняла законопроект в первом чтении накануне, 8 ноября. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 3 ноября. В конце октября законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев поддержало правительство.

Его авторами выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

26 сентября сайт «Объясняем.рф» сообщил, что призванные по частичной мобилизации граждане будут получать от 195 тыс. рублей в месяц. Кроме того, сообщалось, что они получат статус ветерана боевых действий, предусматривающий коммунальные, налоговые, медицинские и трудовые льготы. При этом дополнительные стимулирующие выплаты будут вводиться по решению глав отдельных субъектов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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