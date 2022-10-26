Правительство РФ поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО

Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в среду, 26 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Также раненые во время участия в СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

26 сентября сайт «Объясняем.рф» сообщил, что призванные по частичной мобилизации граждане будут получать от 195 тыс. рублей в месяц. Кроме того, сообщалось, что они получат статус ветерана боевых действий, предусматривающий такие льготы, как коммунальные, налоговые, медицинские и трудовые. При этом дополнительные стимулирующие выплаты будут вводиться по решению глав отдельных субъектов.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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