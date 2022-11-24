БРАВый флот: береговым ракетным комплексам нашли новые задачи

В России началась реформа береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) ВМФ. Их части получают новые наименования и круг задач. Среди них — поражение наземных целей. Такие изменения дадут возможность уничтожать критически важные объекты противника в интересах не только флота, но и войск в целом, считают эксперты. А новое поколение береговых ракетных комплексов (БРК) может прицельно работать не только по кораблям, но и по сухопутным целям в тылу врага.

Ракетный дуэт

Одним из следствий реформы станет переименование частей БРАВ. Нынешние соединения вместо береговых ракетно-артиллерийских бригад станут береговыми ракетными бригадами , рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Теперь их основной задачей, помимо защиты побережья, станет поддержка войск не только на приморском направлении, но и на всей территории страны.

В ноябре этого года о переименовании одной из бригад сообщил командир берегового ракетного соединения Северного флота полковник Хамза Рустамов. «Директивой начальника ГШ ВС РФ определено новое наименование — «береговая ракетная бригада», — сообщил он. По словам полковника, часть перевооружена на современные комплексы «Бал» и «Бастион».

Бравый флот_1 Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В январе этого года директор выпускающей береговые ракетные комплексы корпорации КТРВ Борис Обносов рассказал, что благодаря «Бастиону» и «Балу» командование ВМФ России создало уникальную двухзвенную систему поражения не только морских, но и наземных целей.

«Этот дуэт способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения», — отметил Обносов.

Артиллерийское вооружение давно не считается основным для береговых ракетно-артиллерийских бригад. Нынешние изменения закрепят фактическое состояние дел, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас артиллерийское подразделение осталось только в одной ракетно-артиллерийской бригаде на Черном море, где есть батарея комплекса «Берег», — напомнил эксперт. — Во всех остальных артиллерийской составляющей нет уже некоторое время. При этом бригады активно получают и применяют новейшее ракетное вооружение — БРК «Бал» и «Бастион». Они активно используются против наземных целей в ходе СВО. С их помощью поражают цели на суше, такие как ракеты «Оникс» и Х-35 — это мощное оружие, которое подходит для уничтожения важных целей даже в тылу противника.

Бравый флот_2 Береговой ракетный комплекс «Бал» во время пуска противокорабельной ракеты Х-35 на межвидовых учениях армейских и флотских подразделений Восточного военного округа Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

При этом эксперт отметил, что артиллерия остается актуальной и о полном отказе от нее в береговых войсках речи не идет. Например, она по-прежнему незаменима при отражении морских десантов противника.

— В береговых войсках наших флотов по-прежнему есть полки мощных и дальнобойных 152-миллиметровых орудий «Гиацинт». Они всегда будут готовы подключиться к береговым ракетчикам в случае необходимости. Кроме того, ВМФ может задействовать и армейскую артиллерию, — отметил он.

Поражение кораблей противника по-прежнему регулярно отрабатывается БРК во время учений. В сентябре в арктической экспедиции «Умка-2022» под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова комплекс «Бастион» поразил морскую мишень в 300 км от берега.

«Бал» на «Бастионе»

Российские береговые войска в последние годы перевооружают на два типа современных береговых ракетных комплексов — «Бал» и «Бастион».

«Балы» оснащены противокорабельными ракетами Х-35У с дальностью до 260 км и дозвуковой скоростью. Каждая самоходная пусковая установка несет восемь таких ракет — столько же, сколько на одном малом ракетном корабле или корвете, что позволяет наносить массированные удары. В составе комплекса четыре машины, что придает ему залп, сопоставимый с таким у отряда современных боевых кораблей.

«Бастионы» отличаются сверхзвуковой ракетой «Оникс». Каждая пусковая несет по два таких боеприпаса, которые крайне сложно сбить корабельными средствами ПВО. Трудной целью из-за высокой скорости они становятся и для наземных зенитных комплексов.

Бравый флот_3 152-мм пушка «Гиацинт» на учениях армейского корпуса Балтийского флота по управлению артиллерийским огнем в Калининградской области Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Уже подтверждено, что « Ониксы» можно прицельно применять по береговым целям. Дальность действия позволяет одному дивизиону контролировать до 600 км береговой линии. При этом сами боевые машины могут находиться не на побережье, а на удалении до 200 км от него. Из-за этого противнику их трудно обнаружить и поразить. Готов комплекс к бою спустя пять минут после получения команды на развертывание.

Первым боевым дебютом «Бастионов» с «Ониксами» стала российская операция в Сирии. Там они использовались для атак на объекты террористов. В этом году Минобороны РФ неоднократно сообщало об их применении в ходе СВО. Так, 20 июня ударом по аэродрому Арциз в Одесской области была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле. Несколько ударов по аэродромам было нанесено в мае.

Современные БРАВ ведут историю от артиллерии приморских крепостей и береговых батарей русского ВМФ. Именно они несколько столетий составляли основу обороны морского побережья и районов базирования и были главным средством береговой обороны. Ракетные комплексы стали добавляться в 50-е годы прошлого века. В 1958 году были созданы береговые ракетно-артиллерийские войска, которые превратились в самостоятельный род сил ВМФ . В октябре 1989 года БРАВ вместе с морской пехотой и войсками береговой обороны включили во вновь созданный род сил — береговые войска ВМФ.