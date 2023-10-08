Ответный удар: Израиль атаковал ХАМАС на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ХАМАС на границе с сектором Газа. Некоторые здания полностью разрушены, над частью построек еще виден небольшой дым. Где-то уже проходит разбор завалов. При этом на улице можно заметить детей. Подробности происходящего — в галерее «Известий».