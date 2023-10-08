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Ответный удар: Израиль атаковал ХАМАС на границе с сектором Газа

Количество жертв и пострадавших с обеих сторон постоянно растет
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Израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, как видно из Ашкелона на юге Израиля
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ХАМАС на границе с сектором Газа. Некоторые здания полностью разрушены, над частью построек еще виден небольшой дым. Где-то уже проходит разбор завалов. При этом на улице можно заметить детей. Подробности происходящего — в галерее «Известий».
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во время израильского авиаудара над зданиями в городе Газа поднимается дым и огненный шар.
Фото: Getty Images/NurPhoto

Во время израильского авиаудара над зданиями в городе Газа поднимаются дым и огненный шар

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Палестинец идет по обломкам башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа,
Фото: Getty Images/NurPhoto
Утверждается, что цели ВВС Израиля располагались в многоэтажных зданиях, используемых палестинской группировкой в секторе Газа. В частности, были атакованы штаб-квартира разведки ХАМАС и военный комплекс. Израильская армия также поразила два банка палестинских боевиков
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Пожарные работают над тушением пожара в открытом поле после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа возле больницы в Ашкелоне
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Пожарные заняты тушением огня в открытом поле после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа возле больницы в Ашкелоне
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Раненый израильский офицер жестикулирует, когда он прибывает в больницу после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Ашкелон, на юге Израиля
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Раненого израильского офицера доставили в больницу после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Ашкелон
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Израильские солдаты осматривают остатки полицейского участка после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Сдерот
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Армия обороны Израиля заявила, что "ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС" в секторе Газа, десятки взяты в плен
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Израильские солдаты отдыхают возле здания на следующий день после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Сдерот, южный Израиль
REUTERS/Ronen Zvulun
Израильские солдаты отдыхают возле здания на следующий день после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Сдерот, южный Израиль
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Вид на обломки здания Аклук, разрушенного израильскими истребителями в городе Газа,
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Число погибших при израильских ударах по палестинскому сектору Газа возросло до 320 — Минздрав Палестины
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Последствия израильских ударов по Газе
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Разрушенная мечеть в городе Хан-Юнис после ударов Израиля по сектору Газа
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Израильские солдаты стоят на страже на перекрытой дороге
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Израильские солдаты контролируют перекрытую дорогу, поскольку въезд в палестинский Хеврон закрыт. Оккупированный Израилем Западный берег

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Люди стоят у мечети, разрушенной в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе, сектор Газа
Фото: AP Photo/Yousef Masoud

Люди стоят у мечети, разрушенной в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе, сектор Газа

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Палестинцы ищут пострадавших под обломками дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Палестинцы ищут пострадавших под обломками дома на юге сектора Газа
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Экскаватор разбирает завалы у полицейского участка, который был захвачен боевиками ХАМАС в субботу, в Сдероте
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Экскаватор разбирает завалы у полицейского участка, который был захвачен боевиками ХАМАС в субботу, в Сдероте

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Палестинские семьи укрываются в школах, связанных с Организацией Объединенных Наций (ООН), из-за израильских бомбардировок в городе Газа
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Палестинские семьи укрываются в школах, связанных с Организацией Объединенных Наций (ООН)
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Палестинские семьи укрываются в школах
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Палестинские семьи прячутся в школах, имеющих отношение к ООН
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Палестинцы скорбят на похоронах после израильских авиаударов по городу Газа
Фото: Getty Images/NurPhoto
Палестинцы скорбят на похоронах после израильских авиаударов по городу Газа 7 октября 2023 года
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Последствия израильских ударов по Газе
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Последствия израильских ударов по Газе
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Палестинцы собираются рядом с руинами башни Ватан, которая была разрушена в результате израильских ударов, в городе Газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Палестинцы собираются рядом с руинами башни Ватан, которая была разрушена в результате израильских ударов в городе Газа
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Палестинская женщина наблюдает, как она идет по усыпанной обломками улице возле башни Ватан, которая была разрушена в результате израильских ударов, в городе Газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Палестинская женщина идет по усыпанной обломками улице
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Палестинцы сидят на усыпанной обломками улице возле башни Ватан, которая была разрушена в результате израильских ударов
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В секторе Газа сейчас не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц — людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий, но оставшихся в стране. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)
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