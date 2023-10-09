Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль соблюдать международное право при операциях в Газе. Выдержки из его заявления 9 октября опубликовала пресс-служба организации.

«Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом», — сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что ситуация в Газе была тяжелой до обострения конфликта, теперь она грозит ухудшаться «в геометрической прогрессии». По мнению генсека ООН, мир на Ближнем Востоке возможен только при двухгосударственном решении конфликта путем переговоров, когда Израиль увидит осуществление своих потребностей в безопасности, а Палестина — четкую перспективу создания собственного государства.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также сообщил о том, что Гутерриш уже провел телефонные переговоры с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом. Сейчас, по словам представителя, генсек ожидает разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее в этот день министр обороны Израиля Иоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже министр обороны Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.