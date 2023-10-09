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Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Salah Abbas
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Началась полная блокада сектора Газа. Об этом 9 октября заявил министр обороны Израиля Иоав Галант.

«Я приказал тотально осадить Газу — там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», — передает слова Галанта издание Times of Israel.

Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

Газета «Гаарец» со ссылкой на представителя ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по стратегическим целям палестинских движений ХАМАС (палестинское исламистское движение) и «Палестинского исламского джихада» (запрещено в РФ) в секторе Газа. По его словам, был разрушен военный склад и шахта, ведущая в подземный тоннель, которым пользовалось руководство ХАМАС. Также поражена штаб-квартира ХАМАС в городе Хан-Юнис и штаб-квартира «Палестинского исламского джихада» в мечети в районе Зейтун.

В ЦАХАЛ уточнили, что израильская армия остановила транспортное средство ХАМАС, на котором боевики пытались прорваться на территорию Израиля. The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщает, что израильские военные перехватили беспилотник, запущенный из Газы.

В свою очередь армия Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

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Массированный ракетный удар со стороны сектора Газа по территории Израиля был совершен утром 7 октября. Боевики проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В тот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Затем, 8 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа.

Позже, 9 октября, армия Израиля начала новую серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Израильские ВВС заявили, что сектор Газа ночью и утром не прекращал ракетные и минометные обстрелы граничащих с ним районов Израиля. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев составляет около 500, пострадали более 2700 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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