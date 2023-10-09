Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в ВВС страны.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

В израильских ВВС добавили, что сектор Газа ночью и утром не прекращал ракетные и минометные обстрелы граничащих с ним районов Израиля.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. Израиль начал проведение операции «Железные мечи», о завершении первого этапа которой сообщалось на следующий день.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.