В ООН сообщили о гибели более 100 сотрудников агентства в Газе с 7 октября

Более 100 сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 10 ноября заявил глава организации Филиппе Лаззарини в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Подтверждено, что более 100 сотрудников БАПОР погибли за один месяц. Родители, учителя, медсестры, врачи, вспомогательный персонал. БАПОР скорбит, палестинцы скорбят, израильтяне скорбят», — написал он.

Лаззарини добавил, что для «прекращения этой трагедии требуется немедленное гуманитарное прекращение огня».

Днем ранее БАПОР призвало выделить чрезвычайное финансирование в размере $481 млн для помощи палестинцам до конца года. В агентстве подчеркнули, что порядка 70% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, из них более 720 тыс. находятся в 150 убежищах БАПОР по всему анклаву, где сотни людей вынуждены пользоваться одним туалетом и душем.

7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа. До этого, 4 ноября, Гутерриш сообщил, что убежища БАПОР заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.