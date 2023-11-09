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Минздрав Газы заявил о более 10,8 тыс. погибших в анклаве

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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От ударов израильской армии в секторе Газа погибло более 10,8 тыс. человек. Об этом 9 ноября сообщило министерство здравоохранения анклава.

«Число погибших в Газе в результате израильских бомбардировок выросло до 10 812 человек, среди них 4412 — дети. Число раненых составило 26 905 человек», — приводит сообщение телеканал Al Arabiya.

Накануне, 8 ноября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что во время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 92 сотрудника всемирной организации. Днем ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила более чем о 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа.

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4 ноября Гутерриш сообщил, что убежища Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также у организации вызывает опасение санитарная ситуация в Газе и наблюдается рост заболеваемости респираторными заболеваниями, особенно среди детей.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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