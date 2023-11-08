Гутерриш сообщил о 92 погибших в секторе Газа сотрудниках ООН

С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта погибло 92 сотрудника ООН. Об этом 8 ноября сообщил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш на конференции, организованной агентством Reuters в Нью-Йорке.

«Вы можете себе представить, что значит управлять организацией, которая потеряла 92 коллег на месте [конфликта в секторе Газа]? Это, должен вам сказать, очень сложно», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что с количество погибших мирных жителей анклава показывает указывает на то, что с военной операцией Израиля «что-то не так». Гутерриш добавил, что важно дать понять израильским властям, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа противоречит их интересам.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа. Минздрав Палестины также заявил о гибели не менее восьми человек и ранении еще нескольких десятков в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в который входили четыре больницы.

До этого, 4 ноября, Гутерриш сообщил, что убежища Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также у организации вызывает опасение санитарная ситуация в Газе и наблюдается рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей.

По последним данным, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 10,5 тыс. человек, еще 26 тыс. получили ранения.

Ранее, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.