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ВОЗ сообщила о более чем 160 погибших медработниках в секторе Газа

ВОЗ: более чем 160 медработников погибли в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 7 ноября сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта.

«Более 160 медицинских работников погибли при исполнении служебных обязанностей, оказывая помощь раненым и больным. Это люди, которые поддерживают систему здравоохранения, проявляя самоотверженность», — приводит The Guardian слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Уточняется, что источник информации он не указал. Кроме того, Линдмайер призвал снять ограничения на медицинскую помощь. По его словам, некоторым людям в анклаве проводят хирургические операции без анестезии, в том числе ампутации.

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Ранее, 4 ноября, палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщил о 150 погибших медработниках в анклаве. Уточнялось, что жертвами также стали 43 сотрудника гражданской обороны, было повреждено 50 машин скорой помощи, 27 из них полностью выведены из строя.

По последним данным, число жертв в секторе Газа с начала конфликта достигло 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс., еще 5,6 тыс. получили ранения.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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