БАПОР ООН запросило $481 млн на помощь палестинцам до конца года

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призывает выделить чрезвычайное финансирование в размере $481 млн для помощи палестинцам до конца этого года. Соответствующее заявление было опубликовано 9 ноября на сайте организации.

«В ответ на беспрецедентные разрушения в секторе Газа и растущие потребности на Западном берегу БАПОР объявляет расширенный срочный сбор для оккупированной палестинской территории. Агентство запрашивает $481 млн США для удовлетворения до конца этого года наиболее острых гуманитарных потребностей людей, пострадавших в секторе Газа и на Западном берегу», — сказано в документе.

Отмечается, что порядка 70% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, из них более 720 тыс. находятся в 150 убежищах БАПОР по всему анклаву, где сотни людей вынуждены пользоваться одним туалетом и душем.

Как указано в заявлении БАПОР, после месяца войны гуманитарные потребности в секторе Газа колоссальны и растут с каждым часом.

«На прошлой неделе в Газе дети спросили меня, нет ли у меня кусочка хлеба или глотка воды. Это был один из самых печальных моментов», — приводятся в документе слова генерального комиссара БАПОР Филиппе Лаззарини.

Ранее, 7 ноября, БАПОР сообщило о прямом ударе по школе ООН со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, в организации указали, что в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 89 сотрудников ООН, еще минимум 26 пострадали.

30 октября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в секторе Газа заканчиваются топливо, вода, продовольствие и медикаменты, описав положение там как ужасающую гуманитарную ситуацию.

БАПОР 20 октября приняло решение эвакуировать пять школ в секторе Газа, которые выполняют роль убежищ для местных жителей, после требований Израиля.

13 октября БАПОР перевело на юг сектора Газа свой оперативный штаб. Агентство призвало израильские власти защитить мирное население, расположенное в его лагерях. Оно напомнило, что лагеря являются объектами ООН, которые не могут подвергаться нападению в соответствии с международным гуманитарным правом.

БАПОР 11 октября заявило, что нуждается в $104 млн для обеспечения операционных процессов в секторе Газа. Указывается, что эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей в продовольствии, предметах первой необходимости, медикаментах, жилье и защите для 250 тыс. человек, ищущих убежища в приютах БАПОР на территории сектора Газа, и еще 250 тыс. палестинских беженцев за его пределами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.