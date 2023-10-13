БАПОР перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг региона

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) перевело на юг сектора Газа свой оперативный штаб. Об этом оно сообщило 13 октября.

«БАПОР перевело свой центральный оперативный штаб и международный персонал на юг для продолжения гуманитарных операций и оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа», — говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).

Агентство призвало израильские власти защитить мирное население, расположенное в его лагерях. Оно напомнило, что лагеря являются объектами ООН, которые не могут подвергаться нападению в соответствии с международным гуманитарным правом.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль уведомил организацию о необходимости произвести эвакуацию 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов. Он отметил, что такое перемещение будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

Накануне, 12 октября, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к мировому сообществу с призывом собрать $294 млн, для того чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности примерно 1,26 млн палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В тот же день Дюжаррик сообщил, что переговоры по открытию гуманитарного коридора в секторе Газа в Египет продолжаются, но прогресса по ним пока нет.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США обсуждает с властями Египта и Израиля возможность создания коридора для выхода беженцев из сектора Газа.

До этого, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.