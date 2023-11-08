БАПОР сообщило о прямом ударе по школе ООН и гибели 89 сотрудников организации

Одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглась прямому удару со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник на севере сектора Газа, в результате чего один беженец был убит, еще девять человек получили ранения. Такие данные 7 ноября приводятся в отчете организации.

«Одна из школ БАПОР на севере Газы подверглась прямым ударам, в результате которых один человек погиб и девять получили ранения среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), укрывшихся в школе», — говорится в документе.

Кроме того, в организации сообщили, что по данным на вечер 6 ноября в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта от 7 октября были убиты 89 сотрудников ООН, еще минимум 26 пострадали.

Ранее, 5 ноября, сообщалось о гибели по меньшей мере 79 сотрудников БАПОР при эскалации конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что еще минимум 24 сотрудника получили ранения.

По последним данным, количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек. Так, количество погибших составляет 10 328 человек, среди которых 4237 детей. При этом пострадало 25 956 человек.

Во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщил об ожесточенных столкновениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с силами движения ХАМАС на юге города. Бои проходят в районе Тель-аль-Хава.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси показал обстановку в атакованном самолетами районе с жилыми кварталами сектора Газа, где Израиль продолжает обстрелы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.