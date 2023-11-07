Количество погибших в секторе Газа превысило 10,3 тыс. человек

Количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек. Об этом 7 ноября сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава анклава Ашрафа аль-Кидру.

Так, количество погибших составляет 10 328 человек, среди которых 4237 детей. При этом пострадало 25 956 человек.

Аль-Кидра также заявил, что Израиль превратил гуманитарные коридоры, предназначенные для выхода мирного населения из зон боевых действий, в «коридоры смерти».

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа с начала эскалации конфликта. Также в этот день минздрав Палестины сообщил о гибели не менее восьми человек и ранении еще нескольких десятков в результате авиаудара ЦАХАЛ по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в который входили четыре больницы.

Ранее во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ожесточенных столкновениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с силами движения ХАМАС на юге города. Бои проходят в районе Тель-аль-Хава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.